Leinestraße erhält neue Rad-Schutzstreifen und Parkflächen

Leipzig. Ab dem 31. Juli wird auf der Leinestraße im Leipziger Süden beidseitig ein neuer Rad-Schutzstreifen markiert. Auf 1,1 Kilometern Länge verbindet diese Route die beiden Stadtteile Meusdorf und Dölitz-Dösen. Laut Verkehrs- und Tiefbauamt werden die Arbeiten etwa drei Wochen in Anspruch nehmen. In dieser Zeit sind auch Verkehrs- und Parkeinschränkungen möglich: „Wann mit den jeweiligen Einschränkungen zu rechnen ist, ist abhängig vom Fortschritt der Markierungsarbeiten“, hieß es am Montag.

Je nach Fahrbahnbreite sollen die neuen Radstreifen zwischen 1,25 und 1,90 Metern sein. Durch die erhöhte Sichtbarkeit könnten Unfälle zwischen Radfahrern und Autofahrern vermieden werden, die vor allem beim Abbiegen von Autos passieren, heißt es.

Im Unterschied zu einem abgeteilten Radweg dürfen Pkw die Schutzstreifen auch notfalls befahren, beispielsweise bei Gegenverkehr. Dabei muss jedoch immer auch ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu den Radfahrern eingehalten werden. Rad-Schutzstreifen sind durch eine gestrichelte Linie markiert, ein Radweg wird dagegen durch eine durchgezogene Linie gekennzeichnet und darf von Autos generell nicht befahren werden.

Neue Parkflächen für 50 Autos

Während der Markierungsarbeiten auf der Leinestraße soll zudem ein neuer Parkstreifen zwischen der Winklerstraße und der Newtonstraße aufgetragen werden. Auf 270 Metern Länge sollen dort künftig etwa 50 Autos abgestellt werden können. Auch hier stehe die Sicherheit im Vordergrund: Parkplätze und Fahrradstreifen sollen durch ein Sicherheitsstreifen getrennt werden, um Unfällen vorzubeugen, die beim Öffnen von Autotüren entstehen.

Laut Stadtverwaltung liegen die Kosten für die Arbeiten bei rund 30.000 Euro und werden noch aus dem Aktionsprogramm für den Radverkehr 2021/2022 finanziert.

