Nach Wasserrohrbuch in Leipzig-Lößnig: Trinkwasserversorgung wieder intakt

Leipzig. Nachdem die Trinkwasserversorgung einiger Haushalte im Leipziger Südosten am Montagabend eingeschränkt war, ist am Dienstag weder die Versorgung noch der Verkehr beeinflusst. Dies teilte Katja Gläß, Pressesprecherin der Leipziger Wasserwerke und Sportbäder, mit.

Die Leipziger Feuerwehr meldete auf Anfrage der LVZ einen Schaden an einem Rohr. Laut einem Sprecher sprudelte das Wasser gegen 20 Uhr in der Probstheidaer Straße auf die Fahrbahn. Einige Haushalte hätten den Ausfall gemeldet, so die Feuerwehr. Das genaue Ausmaß ist derzeit noch unklar.

Laut dem Störungsmelder der Wasserwerke wurde der Schaden um 19.12 Uhr bekannt. Demnach war für die Hausnummer 137 zunächst kein Trinkwasser verfügbar. Der Schaden werde behoben. Wie lange das dauert, ist nicht bekannt. Die Leipziger Wasserwerke informieren auf ihrer Website über den aktuellen Stand (hier). Die Situation war demnach am Montagabend bekannt und „In Bearbeitung“.

LVZ