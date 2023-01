﻿Bau der ersten Gemeinschaftsschule in Leipzig-Südost beginnt bereits im Februar

Im Leipziger Südosten entsteht eine neue Gemeinschaftsschule. Leipzigs größtes Schulbauprojekt startet im Februar – zunächst mit Rodungen auf der Baufläche.

Leipzig. Im Leipziger Südosten entsteht der erste Neubau für eine Gemeinschaftsschule in der Messestadt. Die Bauarbeiten für das größte Schulbauprojekt an der Pleiße sollen am 1. Februar beginnen – und damit früher als ursprünglich geplant. In der neuen Schule, die fünf Parallelklassen pro Jahrgangsstufe haben wird, werden ab dem Schuljahr 2026/27 bis zu 1900 Schülerinnen und Schüler lernen, teilte die Stadt am Freitag mit.