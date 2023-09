Nach verbaler Auseinandersetzung

54-Jähriger in der Leipziger Südvorstadt erstochen: Tatverdächtiger in Haft

Blick auf den Tatort in der Richard-Lehmann-Straße am 8. September 2023.

Am vergangenen Freitag wurde in Leipzig in der Richard-Lehmann-Straße eine Leiche gefunden. Die Polizei konnte später einen Tatverdächtigen festnehmen.