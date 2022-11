Gleich mehrfach sind verbotene rechte Symbole in Leipzig und Dresden an Häuserwände geschmiert worden. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte schmieren NS-Symbole an Leipziger Hauswand – rechte Symbole auch in Dresden

Leipzig. Unbekannte haben am Mittwoch ein Wohnhaus in der Leipziger Südvorstadt mit einem nationalsozialistischen Symbol beschmiert. Zudem sei mit schwarzer Farbe ein Schriftzug an das Gebäude in der Alfred-Kästner-Straße gesprüht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach wurden die Schmierereien gegen 14.30 Uhr entdeckt.

Der Sachschaden konnte den Angaben zufolge noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Mehrere Schmierereien in Dresden

Auch in Dresden haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag ein etwa 60 Zentimeter großes Hakenkreuz an einen Hauseingang in der Äußeren Neustadt geschmiert. Außerdem hätten die Täter mit schwarzem Stift fünf Hakenkreuze an Wände, Fenster und eine Tür des Gebäudes aufgebracht, teilte die Polizeidirektion Dresden am Donnerstag mit. Zum Teil seien diese Schmierereien bis zu einem Meter groß gewesen.

Der Zeitpunkt für die Vorfälle ist aufgrund des Gedenkens an die Reichspogromnacht brisant: Am Mittwoch jährten sich die Angriffe auf jüdische Einrichtungen in Deutschland zum 84. Mal. In der Nacht vom 9.11. zum 10.11.1938 setzten Nationalsozialisten dabei Geschäfte und Synagogen in Brand, ermordeten Jüdinnen und Juden. Deswegen wird jährlich am 9. November in Leipzig und anderen Städten den Opfern gedacht. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Datum und den Vorfällen besteht, ist nicht bekannt.

Von LVZ