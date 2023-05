﻿SUP, Tauchen, Surfen, Paddeln: Wassersport-Angebote in und um Leipzig

Mit der Hitze wächst die Sehnsucht nach Abkühlung – auf Leipzigs Seen, Kanälen und Flüssen sind jede Menge Wassersportarten möglich. Wo jeder die passende Aktivität, Ausleihstationen und Kursangebote findet – eine Übersicht.

Leipzig. In den Sommermonaten profitieren Leipzigerinnen und Leipziger besonders vom vielen Wasser in der Messestadt und der Umgebung. Kanäle, Flüsse und die Neuseenlandschaft eignen sich perfekt für die Flucht aus dem Alltag und vor der Hitze, ganz egal, ob Bootfahren, Tauchen, Surfen oder Stand-up-Paddling. Wo Wassersport in Leipzig möglich ist – die LVZ-Übersicht.