Der dreijährige Taio leidet an schwerer Aplastischen Anämie. Weil die Therapie nicht anschlägt, kann ihn nur noch eine Stammzellspende retten. Am 4. März gibt es in Leipzig eine Registrierungsaktion. Schon RB-Leipzig-Star Willi Orban hatte sich für den kleinen Jungen eingesetzt.

Kleiner Taio sucht Stammzell-Lebensretter: Am 4. März Registrierungsaktion in Leipzig

Leipzig. Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein – und am Ende Taio retten! Der Dreijährige aus Leipzig ist eigentlich zum Glücklichsein geboren. So jedenfalls lässt sich sein Name übersetzen. Doch Taio ist das Glück gerade nicht hold. Er und seine Familie erhielten im vergangenen Sommer die schockierende Diagnose einer schweren Aplastischen Anämie. Taios Knochenmark produziert zu wenig Blutzellen. Wegen seines schwachen Immunsystems befindet sich der kleine Junge, isoliert von der Außenwelt, in stationärer Behandlung. Doch die quälende Therapie schlägt nicht an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Taio bleibt nur noch eine Chance: eine Stammzellenspende“, teilt die DKMS gemeinnützige GmbH, die frühere Deutsche Knochenmarkspenderdatei, mit. Sie sucht gegenwärtig weltweit nach einem „passenden Match“, damit Taio geheilt werden kann. Damit Taio wie jedes gesunde Kind in eine Kita gehen kann. Damit Taio gemeinsam seinen beiden Brüdern und seinen Eltern das Heimatland seines Vaters – Kamerun – erkunden kann. Damit Taio, wie sein Vorbild Spiderman klettern, kann.

Lesen Sie auch

Die DKMS bittet nun auch die Menschen in Taios Heimatstadt Leipzig um Hilfe. Am Samstag, 4. März, führt sie eine große Registrierungsaktion durch. Von 10 bis 14 Uhr nimmt sie in der Quarterback Immobilien Arena (Foyer Osteingang, Am Sportforum 2) Wangenabstriche von Freiwilligen. Diese geben Aufschluss darüber, ob Gewebemerkmale mit denen von Taio oder anderen an Blutkrebs erkrankten Patienten übereinstimmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die DKMS ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Tübingen. Haupttätigkeitsfeld ist die Registrierung von Stammzellenspendern mit dem Ziel, weltweit Blutkrebspatienten dank einer Transplantation eine Heilung zu ermöglichen. Wer dem kleinen Taio beistehen will, der nimmt sich am 4. März ein wenig Zeit. Und schenkt womöglich Leben.

Typisierung auch im Institut für Transfusionsmedizin möglich

Auch das Institut für Transfusionsmedizin (ITM) am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) ruft zur Typisierung auf. „Unter Umständen wächst damit die Chance, bei der Spendersuche für Taio die ,Nadel im Heuhaufen’ zu finden“, erläutert Dr. Claudia Lehmann, Leiterin der UKL-Stammzellspenderdatei und des transfusionsimmunologischen Labors am ITM. Auch dort könne die Typisierung erfolgen – unkompliziert im Rahmen einer Blutspende. Hierfür werde lediglich ein weiteres Röhrchen Blut abgenommen.

„Wir freuen uns natürlich, wenn sich Typisierungswillige zugleich für eine unmittelbar lebensrettende Blutspende bereit erklären“, sagt Professor Reinhard Henschler, Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin am UKL. Denn nicht nur Unfallopfer oder chirurgische Patienten, die geplant operiert werden, seien auf Spenderblut angewiesen.

Zur Aktion am 4. März erklärt Dr. Claudia Lehmann: „Wenn man diesen Termin zeitlich nicht einrichten kann, besteht alternativ die Möglichkeit, sich werktäglich in allen Spendeeinrichtungen der Blutbank in unserer Datei registrieren zu lassen.“