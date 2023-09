﻿Nach Demo-Teilnahmepflicht von Leipziger Schülern: AfD stellt Anzeige

Projekttag „Nachhaltigkeit“

„Fridays for Future“ am 15. September in Leipzig: Schüler der Taro-Schule sind dabei gewesen – im Rahmen des Projekttags „Nachhaltigkeit“.

An der Gerda-Taro-Schule in Leipzig geht es um Aufklärung: Ein Lehrer hatte Schüler zur Teilnahme an der Demo „Fridays for Future“ verpflichtet. Das Kultusministerium bleibt bei seiner Kritik, der Schulleiter verteidigt das Projekt – und es gibt eine Anzeige.

