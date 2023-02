Taxi-Fahrer in Leipzig von vier Männern ausgeraubt

Taxifahren wird in Leipzig gefährlicher: Vier Männer raubten am Wochenende einen 58-jährigen Taxifahrer aus und verletzten ihn.

Ein Leipziger Taxifahrer ist am Wochenende Opfer eines Raubes geworden. Vier Männer ließen sich in der Nacht zum Sonnabend vom Thomaskirchhof in die Limburger Straße chauffieren und raubten den 58-Jährigen dort aus.