Stadtbeleuchtung

Das Verkehrs- und Tiefbauamt testet an einem Rad- und Gehweg am Gleisgrün Plagwitzer Bahnhof/Röckener Straße den Einsatz von Solarleuchten. Über den Winter sollen zunächst Erfahrungen gesammelt werden.

An welchen Wegen und Straßen Leipzigs können Solarleuchten eingesetzt werden? Leipzig testet dies an einem Pilotprojekt entlang des Fuß- und Radweges am Plagwitzer Bahnhof.

