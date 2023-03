Frühjahrsputz und neue Ausstattung rings um den „Bagger“ in Leipzig-Thekla

Neue Bänke und Fahrradbügel sind schon da, am Samstag sollen Freiwillige rings um den See im Nordosten der Stadt noch für Sauberkeit und Ordnung sorgen.

Leipzig. Rings um das Naturbad Nordost, den sogenannten „Bagger“, wurde und wird vieles verschönert. Neu sind beispielsweise acht Bänke, 20 Fahrradanlehnbügel und drei Anlehnbügel für Lastenräder sowie ein zusätzlicher Papierkorb, wie das Amt für Stadtgrün und Gewässer am Dienstag informierte. Zudem wurden elf neue Bäume gepflanzt – darunter mit Zerreichen, Hopfenbuchen und Blumeneschen widerstandsfähige Baumarten, die auch in Hitze- und Dürreperioden gut heranwachsen. An den Kosten von rund 36 000 Euro war auch das Verkehrs- und Tiefbauamt beteiligt.

Damit es rings um den „Bagger“ noch schöner wird, lädt der Bürgerverein Leipzig-Nordost für den 1. April, zum Frühjahrsputz ein. Treffpunkt ist am Samstag um 9 Uhr vor der Seeterrasse. Dort bekommt jeder Helfer Handschuhe und Müllsäcke, wie die Initiatoren mitteilten. „Natürlich würden wir uns freuen, wenn nicht nur am Bagger alles schön wird, sondern alle dies zum Anlass nehmen, mit großen Augen ihre Straße langzugehen und diese von Müll zu befreien“, sagte der Vereinsvorsitzende Falk Dossin. Bei Ideen, wo es Aufräumbedarf gibt, bittet der Verein um eine E-Mail an info@buergerverein-leipzig-nordost.de