﻿Thomanerchor bleibt „in Knabenhand“, Gutachten zum Falschparken

Leipzig. Es bleibt dabei: Der Thomanerchor bleibt Jungs und jungen Männern vorbehalten. So wurde ein Antrag von Thomas Kumbernuß (Die PARTEI), der künftig „weibliche beziehungsweise weiblich gelesene Personen“ in Leipzigs berühmten Knabenchor integrieren will, mit großer Mehrheit abgeschmettert. Kumbernuß, der der Fraktion Die Linke angehört, sprach von „geschlechtsspezifischer Ausgrenzung“ sowie „einer Diskriminierung von mehr als der Hälfte der Leipziger Kinder“, da diesen der Zutritt zum Chor verwehrt bleibe. Leipzigs Selbstbildnis einer modernen und weltoffenen Stadt spiegele sich im Chor nicht wider, sagte er und forderte „gleiche Bildungschancen für alle“. So müsse Leipzigs Aushängeschild im 21. Jahrhundert ankommen. Die Ratsmehrheit folgte hingegen den Argumenten der Stadtverwaltung, dass „der Klang des Knabenstimmenchors das zu schützende Kulturgut“ sei. Damit sei die Ungleichbehandlung der Mädchenstimmen zu begründen. Verwiesen wurde auf die „Möglichkeit des chorischen Singens für Mädchen in der Schola Cantorum“ sowie in gemischten Chören. „Es gibt in Leipzig viele Möglichkeiten für Mädchen, eine hervorragende Musikerziehung zu erhalten“, so CDU-Stadträtin Andrea Niermann. Der Thomanerchor könne sich zugleich auf Kunstfreiheit berufen.

Leipzig will mehr Gemeinschaftsschulen

Beim Neubau von Leipziger Schulen soll künftig immer geprüft werden, ob sie als Gemeinschaftsschule geeignet sind. Ziel der SPD, die einen Antrag im Stadtrat stellte, ist es, möglichst in jeder Himmelsrichtung sowie in Nähe des Zentrums eine Gemeinschaftsschule anzubieten. Letztere ist bereits im Bau: So entsteht am Dösner Weg in Nähe des Bayerischen Bahnhofs ein großer Schulkomplex, der einmal bis zu 1600 Kinder und Jugendliche aufnehmen wird, die von Klassenstufe 1 bis 12 länger gemeinsam lernen. Die SPD möchte das Konzept ausweiten und in den „nächsten fünf Jahren die Etablierung von fünf Gemeinschaftsschulen – sei es durch Neubau oder Schulverbünde“ – erreichen, wie Fraktionschef Christopher Zenker sagte. Die Begründung: Die frühe Auslese nach der 4. Klasse in Sachsen sorgt in vielen Familien für psychischen Druck, denn Kinder haben nicht immer zur gleichen Zeit den gleichen Entwicklungsstand und niemand möchte seinem Kind Chancen verbauen oder es gar überfordern. Der Stadtrat einigte sich darauf, dass Gemeinschaftsschulen gut erreichbar über das gesamte Stadtgebiet verteilt sein sollen. Die CDU will zunächst abwarten, was das Projekt in der Dösner Straße bringt. Die AfD lehnte Gemeinschaftsschulen als „Schulkombinate“ ab, möchte höchstens ein gemeinsames Lernen bis zur 8. Klasse.

Externes Gutachten zum Falschparken empfohlen

Duldet das Ordnungsamt Falschparker oder nicht? Das soll nun ein externes Gutachten aufklären, das die Handlungsweise des Ordnungsamtes untersucht. "Es ist Zeit, endlich zu handeln. Wenn der Staatsanwalt ermittelt, ist es zu spät", sagte Sven Morlok (FDP), von dessen Fraktion Freibeuter die Initiative ausging. Der Stadtrat erteilte diese Handlungsempfehlung mit 43 Ja- und 22 Gegenstimmen an Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), der eine Beauftragung zunächst "als rechtswidrigen Eingriff in seine Hoheit" sah. Er vertraue seinem Bürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke) und der Ordnungsbehörde, betonte Jung. "Im Bereich der Verkehrsüberwachung sind wir im Vergleich zu anderen Großstädten aber nicht gut aufgestellt", gab er unumwunden zu. Die doppelt so große Stadt Köln habe 230 Kontrolleure im Dienst, Leipzig hingegen 60. "Es ist zwingend, dass wir Recht und Ordnung herstellen in unserer Stadt." Oberste Priorität müsse dabei die Sicherheit für Fußgänger, vor allem Kinder, haben. Der Stadtrat beauftragte die Verwaltung zudem, eine zügige Besetzung der offenen Stellen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs sicherzustellen. Morlok: "Es ist die Aufgabe des Stadtrats, Missstände in der Stadt zu sehen und zu lösen. Der Oberbürgermeister kann jederzeit ein eigenes Gutachten beauftragen – auch ohne Beschluss."

Baubeschluss zur Dieskaustraße verschoben

Die Debatte um den Ausbau der Dieskaustraße wurde auf Wunsch von Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) um einen Monat verschoben. Hintergrund: Die SPD hatte überraschend beantragt, die Planung im Abschnitt an der Kreuzung Huttenstraße zwischen Anton-Zickmantel- und Brückenstraße zu überarbeiten, um einen beidseitig durchgehenden Radstreifen einzuordnen. Das sei eine komplexe Änderung und werfe die seit Jahren laufende Planung durcheinander, argumentierte Dienberg.

Die Dieskaustraße soll bereits ab Juli 2023 zwischen Brücken- und Antonienstraße grundhaft ausgebaut werden. Der entsprechende Abschnitt ist etwa 2,4 Kilometer lang. Die Stadt Leipzig und die Leipziger Gruppe wollen dieses Großprojekt in fünf Bauphasen bis Dezember 2027 gemeinsam stemmen. Derzeit ist der Zustand der Fahrbahn und der Straßenbahngleise in der wichtigen Nord-Süd-Verbindung schlecht, die Gehwege sind nicht einheitlich befestigt, Kreuzungen und Haltestellen nicht barrierefrei, die Straßenbeleuchtung veraltet. Um das zu ändern, sollen rund 21,8 Millionen Euro, bei einem städtischen Anteil von knapp 16 Millionen Euro investiert werden. Die fünf Etappen werden damit begründet, dass die Belastungen für Anwohnerinnen und Anlieger so gering wie möglich gehalten werden sollen. Teilweise müssen Straßenabschnitte für den Straßenbahn- und Kfz-Verkehr voll gesperrt werden.

Neue Grundschule und Sporthalle für Thekla

Thekla bekommt eine neue Grundschule samt Dreifeld-Sporthalle in der Tauchaer Straße 188. Der Stadtrat gab für das Projekt knapp 30 Millionen Euro frei. Auf dem Gelände gibt es derzeit noch zwei Bestandsgebäude – eine Plattenbauschule aus den 1970er-Jahren sowie eine Turnhalle, die beide ab Juli 2023 abgerissen werden. Der Baubeginn für die neue Schule ist dann im April 2024 vorgesehen. Die neue dreigeschossige Schule und die Sporthalle bekommen einen eigenen Baukörper mit separaten Zugängen, werden im Erdgeschoss allerdings über einen Flur miteinander verbunden. Bis zur Eröffnung der Schule soll auf Initiative von CDU und SPD zwischen dem Neubaugebiet Thekla und dem Schulstandort am Rande Theklas an einer viel befahrenen Straße eine durchgehende, sichere Fuß-/Radwegverbindung entstehen sowie ein ÖPNV-Anschluss geprüft werden. Details sollen bis zum Baubeschluss in einem halben Jahr klar sein. Es ist geplant, dass die neue Grundschule mit Schuljahresbeginn 2026/27 in Betrieb geht. Strittig bleiben Pkw-Stellplätze. Hintergrund: Viele Kinder werden von ihren Eltern mit dem Auto gebracht. In der Sporthalle ist auch ein Wettkampfbetrieb vorgesehen. „Das Grundstück ist knapp gemessen“, so Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne). Eine größere Stellplatzanlage sei daher nicht unterzubringen. Da sollen auch im Umfeld der Schule Lösungen gefunden werden, hieß es.

Zuschuss fürs Eislaufen im Kohlrabizirkus

Das Eislaufen im "Kohlrabizirkus" wird dauerhaft gesichert. Der Stadtrat stimmte mehrheitlich bei fünf Gegenstimmen und 14 Enthaltungen zu, einer Bietergemeinschaft (BIEGE), die die ehemalige Großmarkthalle betreiben wird, einen Betriebskostenzuschuss für die Zeit von Januar 2023 bis Juni 2025 zu gewähren. Für das Jahr 2023 sind das rund 977.000 Euro, für das Jahr 2024 rund 1,03 Millionen Euro und für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2025 etwa 494.000 Euro. Weiterhin wird Leipzig in die Sanierung der Kuppeln 1,9 Mio. Euro investieren. So ist unter anderem das Dach beider Kuppeln, vor allem die Kuppelverglasung, undicht. "Wir haben mit der Nutzung aber erhebliche Probleme", sagte Grünen-Fraktionschef Tobias Peter. "Eine Eishalle passt im Klimawandel nicht wirklich in die Zeit." Die stadteigene LEVG wird beauftragt, vorhandene Energiesparpotenziale – unter Berücksichtigung einer energetischen Sanierung – des "Kohlrabizirkus" einschließlich der Kuppeln zu prüfen und dem Stadtrat bis zum Frühherbst 2023 vorzulegen. "Es ist unstrittig, dass eine Großstadt wie Leipzig eine Eishalle anbieten muss", sagte Linken-Stadtrat Adam Bednarsky. Er forderte aber, die notwendigen Baumaßnahmen näher zu erklären. Michael Weickert (CDU) äußerte Bedenken, dass die Stadt in ein "Millionengrab" hineinlaufe und lehnte daher ab. OBM Jung: "Es ist ein herausragendes Baudenkmal. Wir sind als Stadt gut beraten, es weiterzuentwickeln."