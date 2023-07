Video und Bilder

Leipzig: So war das Hitze-Wochenende in regenbogenbunten Bildern

Auch am bisher heißesten Wochenende des Jahres stand Leipzig nicht still: Tausende Menschen protestierten am Christopher Street Day für mehr Toleranz und Vielfalt. Andere versuchten, der Hitze an den Seen und in Freibädern zu entkommen.