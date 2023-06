Duft-Memory und Gold-Experimente: Tipps für die Lange Nacht der Wissenschaften in Leipzig

Im Nieper-Bau (Karl-Liebknecht-Straße 134) der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur bereiten in einer „Bar der Zukunft“ ab 18 Uhr Roboter Erfrischungsgetränke zu und servieren sie auch. Parallel ist unter anderem zu erfahren, wie Schoko-Osterhasen und Weihnachtsmänner in Form kommen, und um 18.30, 19.30 und 20.30 Uhr kann man ein hochauflösendes Rasterelektronenmikroskop in Augenschein nehmen.