Aktiv im Freien: Von Boule über Kanupolo bis Yoga auf dem See

Leipzig. Sommerzeit bedeutet für viele Leipzigerinnen und Leipziger auch Urlaubszeit, die sie nicht in fernen Ländern, sondern in der eigenen Stadt verbringen, um Neues kennenzulernen. Neue Leute trifft man beim Boule-Spiel im Park, beim Slacklinen auf der Wiese oder beim Outdoor-Training in der City.

Bouldern: Klettern am Bürgerbahnhof Plagwitz

Spaß im Freien und jederzeit zugänglich: Die Boulderfelsen am Bürgerbahnhof Plagwitz. © Quelle: André Kempner

Wer im Sommer nicht in einer Leipziger Kletterhalle Zug um Zug die Wände erklimmen möchte, der ist am Bürgerbahnhof Plagwitz genau richtig. Hier stehen bunt bemalte Findlinge in unterschiedlichen Höhen, die im Boden verankert wurden. Die beiden circa 2,50 Meter hohen Felsen funktionieren mit Griff- und Trittflächen ähnlich wie eine natürliche Felswand. Der Kletterspaß ist jederzeit garantiert. Ausführliche Infos zu Indoor-Kletterhallen in Leipzig gibt es hier!

Boule: Das Spiel mit den Kugeln in Leipzig

Der Leipziger Péntanque Club lädt zum Boule-Spielen an der Konsumzentrale im Westen ein: Der Sport ist barrierefrei und für jede Altersklasse geeignet. © Quelle: Leipziger Péntanque Club

Allen, die gern in Gemeinschaft und an frischer Luft sind, sei das Boule-Spiel ans Herz gelegt. Im Leipziger Péntanque Club mit derzeit 40 Mitgliedern kann jeder den Präzisionssport in seiner Freizeit ausüben, ohne Lizenz an Turnieren teilnehmen oder in den Ligaspielbetrieb einsteigen. „Wir sind verrückt nach Boule. Nicht zu verwechseln mit Boccia, da spielt man mit größeren Kugeln, Anlauf und über längere Strecken“, erklärt Pressewart Till Vennemann, der zum harten Kern des Vereins gehört und auch im Winter bis zwei Grad Plus im Freien spielt. Die Neulinge, die keine eigenen Kugeln mitbringen müssen, bekämen in fünf Minuten die Regeln erklärt und dann spiele man einfach mit. Der 39-jährige Vennemann, der als Produktmanager den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, liebt die unterhaltsame Abendbeschäftigung auf dem Gohliser Vereinsgelände, wo auch unter Flutlicht gespielt werden kann.

Die öffentlichen Bouleplätze befinden sich an der Konsumzentrale direkt am Karl-Heine-Kanal, wo jeden Mittwoch ab 15 Uhr gespielt wird. Im Friedenspark treffen sich die Freunde der Kugeln sonntags ab circa 13 Uhr und im Clara-Zetkin-Park am Schachzentrum steht die Zielkugel meist montags im Fokus von Spielern. Alle Infos zu den Treffpunkten finden Sie hier!

Im Mariannenpark lädt der Stahlball e.V. auch Nichtmitglieder mittwochs ab 20 Uhr zum Boule-Spielen ein. Infos hier!

Citybootcamp: Outdoortraining in Leipzig

Das Citybootcamp bietet wöchentlich über 30 Kurse in ganz Leipzig und Markkleeberg. © Quelle: Alexander Herold

Wer eine sportliche Herausforderung im Freien sucht, der ist im Citybootcamp willkommen. Seit zwölf Jahren treffen sich Freizeitsportler bei Wind und Wetter in den Leipziger Parks zum Ganzkörper-Workout. „Statt Hantelstangen und Gewichten nutzen wir die sich bietenden Hindernisse, wo auch immer wir uns gerade bewegen“, lautet die Trainingsphilosophie von Gründer Michael Haase. Der Leipziger ist Diplomsportlehrer, Fitnesscoach und Motivator einer großen Gemeinschaft, die sich in allen Leipziger Stadtteilen und in Markkleeberg trifft. Anmeldung zum Outdoor-Training mit derzeit 30 Kursen wöchentlich hier!

Kanupolo: Wassersport auf dem Elsterflutbett

Kanupolo ist ein Mannschaftssport, der sehr gute Paddelkenntnisse erfordert. © Quelle: Heike Ziese

Wer aus Schleußig oder der Südvorstadt mit dem Fahrrad entlang des Elsterflutbetts in Richtung Cospudener See fährt, der sieht manchmal Männer und Frauen in wendigen Einerkajaks auf dem Wasser miteinander wetteifern. Ausgerüstet mit Helmen, Paddeln und einem Ball, der ins Tor muss. Der Mannschaftssport nennt sich Kanupolo – ein Mix aus akrobatischen Manövern und robusten Zweikämpfen. „Grundvoraussetzung sind sehr gute Paddelkenntnisse“, weiß Frank Warschun, der seit 15 Jahren den actionreichen Wassersport betreibt und Mitglied im Leipziger-Kanu-Club ist. Die Freizeitgruppe besteht aus 30 bis 40 Leuten im Alter von 18 bis 50 Jahren. „Angst vor Wasser darf man nicht haben und hilfreich ist es, eine Kenterrolle zu beherrschen“, sagt der 37-jährige Sportwissenschaftler.

Reinschnuppern ist mittwochs ab 19 Uhr bis zum Anbruch der Dunkelheit möglich – außer bei Gewitter. Wechselsachen nicht vergessen und Neoprenschuhe falls vorhanden. Anmeldung per E-Mail erforderlich: kanupolo-leipzig@posteo.de. Adresse: Leipziger-Kanu-Club e.V., Pistorisstraße 66, 04229 Leipzig. Infos zum Verein!

Slacklinen: Balancieren auf dem Seil

Sport in luftiger Höhe: Slack- oder Highlinen für Fortgeschrittene am Karl-Heine-Kanal in Leipzig. © Quelle: André Schmidt

„So lange es nicht regnet, ist mittwochs immer jemand im Park“, steht auf der Webseite des Leipziger Vereins Slacknetz, der das Balancieren auf Seilen in der Messestadt bekannt gemacht hat. Zu den offenen Treffs kann jeder kommen, der das Slacklinen ausprobieren möchte. Für Einsteiger eignen sich kurze Bänder, die dicht über dem Boden gespannt werden. Fortgeschrittene nutzen Longlines, die viel Balance und Konzentration erfordern.

Wer mehr als nur Spaß auf der Wiese anstrebe, der müsse viel Übungszeit investieren, wie Vorstandsvorsitzender Ruthger Fritze betont. „Beim Slacklinen kann man recht zügig und konstant Fortschritte machen. Für den nächsten Schritt, das Highlinen, braucht es eine ganze Menge Kraft in der Rumpf- und Armmuskulatur, Wissen um den sicheren Aufbau und das Handling des Materials sowie Gewöhnung an die Höhe. Alle diese Dinge können mit der Zeit aufgebaut werden, aber man muss konstant daran arbeiten“, erklärt der Leipziger, der am liebsten auf Highlines über den Karl-Heine-Kanal balanciert.

Die Treffpunkte wechseln wöchentlich, um die Bäume und Flächen in den Parks nicht unnötig zu strapazieren. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat werden die Lines im Clara-Zetkin-Park zwischen Sachsenbrücke und AOK-BSV-Sportgelände gespannt. Nächster Termin: 19. Juli. Jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat treffen sich Interessierte im Friedenspark im südlichen Teil, Richtung Philipp-Rosenthal-Straße. Nächster Termin: 26. Juli. Los geht’s meist zwischen 16.30 und 17 Uhr. Mehr Infos zur Slackline-Community in Leipzig finden Sie hier!

SUP-Yoga: Asanas auf dem Markkleeberger See

Nelly Flieger alias Glückskind lädt zum SUP-Yoga auf dem Markkleeberger See. © Quelle: Glückskind

Yoga im Freien zu praktizieren, ist etwas Besonderes. Wer die Yogamatte im Sommer gegen ein Board tauschen will, sollte sich die Angebote von Nelly Flieger alias „Glückskind“ vormerken. Die Leipzigerin ist eine Feel-Good-Managerin, die sich um Gesundheit und Achtsamkeit kümmert. Sie arbeitet als Personal-Fitness-Trainerin, bietet Kurse in Flying Yoga an, in denen die Yoginis in Tüchern fliegen, und lädt in den Sommerferien zum Yoga-Kurs auf dem Wasser ein. „Ich habe die Leipziger Seen getestet und festgestellt, dass der Markkleeberger See der schönste Platz fürs SUP-Yoga ist“, schwärmt die 37-Jährige.

Treffpunkt für die Teilnehmer ist an der Wildwasserkehre 1 in Markkleeberg, um die überwiegend ruhenden Körperhaltungen (Asanas) wie den herabschauenden Hund oder die Kobra auf dem See gemeinsam auszuführen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Termine: 14./28. Juli und 11. August, jeweils von 19-20.30 Uhr. Hier geht es zur Kursbuchung!

