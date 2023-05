﻿Tödlicher Radunfall auf Karlbrücke: „Wo auch immer du jetzt abhängst, lass es krachen!“

Leipzig. In das Holzkreuz hat jemand ein Herz und eine Hand geschnitzt. Deren Zeige- und kleiner Finger bilden eine „Pommesgabel“ – ein Gruß, der vor allem in der härteren Rockszene gebräuchlich ist. Eine Zigarette, die nur zu einem Viertel abgebrannt ist, liegt darauf. Daneben lehnen zwei Schlagzeugstöcke an einer Bake.

Etwa 20 Kerzen stehen auf dem Fußweg und auf dem Sockel eines Verkehrsschilds. Blumen vervollständigen das Bild, aber auch eine Bierdose und drei geöffnete Bierflaschen, von denen eine noch fast voll ist. „Hast saugeil Schlagzeug gespielt“, ist auf einer Grußkarte zu lesen. „Wo auch immer du jetzt abhängst, lass es krachen!“

Ermittlungen bringen bisher kaum Erkenntnisse

Gut eine Woche nachdem ein 24-jähriger Mann an der Leipziger Karlbrücke mit einem E-Bike in eine Baugrube stürzte und an den Folgen seiner Verletzungen später im Krankenhaus starb, dauern die polizeilichen Ermittlungen an. Dazu zählt eine Obduktion, die unter anderem ergeben soll, welche Verletzungen zum Tod führten und ob Alkohol sowie andere Stoffe eine Rolle spielten.

Auch wie der Mann durch die Absperrung gelangte und ob die Baustelle am Wochenende vor dem Mai-Feiertag so gut gesichert war wie jetzt, sind Fragen, die sich stellen. Bislang gebe es dazu jedoch ebenso wenig Erkenntnisse wie zum genauen Unfallhergang in der Nacht zum 1. Mai, gegen 3.40 Uhr, hat eine Polizeisprecherin auf LVZ-Anfrage gesagt.

Gesperrte Karlbrücke: Die Überquerung der Weißen Elster ist für Autos voraussichtlich noch bis September 2025 gesperrt. Fußgänger und Radfahrer dürfen den Fluss dagegen auf der nördlichen Seite passieren. © Quelle: André Kempner

„Warst echt, Anton“, hat jemand auf die besagte Karte geschrieben. „Hast geholfen, wo du konntest, hast nie die Stimmung gedrückt. Dein Lachen war der Hammer – wir hören es immer noch.“ Die Grube hinter der provisorischen Gedenkstelle ist nicht nur mit einem Zaun und einer gelb-rot-weißen Absperrung, sondern mittlerweile darüber hinaus an der Hauswand mit Holzbalken verbarrikadiert: kein Durchkommen. Verboten war der Durchgang indes auch schon zum Zeitpunkt des Unglücks.

Täglich 7000 Radfahrer auf der Brücke

Die um 1900 errichtete Karlbrücke soll mit einem kompletten Neubau ersetzt werden. Für den Autoverkehr ist der Übergang von Schleußig nach Plagwitz in der Industriestraße seit 24. April bis voraussichtlich September 2025 in beide Richtungen gesperrt. Fußgänger und Radfahrer dürfen hingegen momentan einen Streifen auf der nördlichen Brückenseite nutzen. In späteren Bauabschnitten soll ihnen stattdessen eine Behelfsbrücke auf der Südseite zur Verfügung stehen. Also dort, wo sich in der Mai-Nacht der tödliche Unfall ereignete.

Vor Beginn der Bauarbeiten nutzten laut der letzten Verkehrszählung 2019 täglich durchschnittlich 7000 Radfahrerinnen und Radfahrer die Brücke über die Weiße Elster. Auch jetzt sind meistens mehr Radler als Fußgänger auf dem verbliebenen Streifen unterwegs. Nach Auskunft einer Polizeisprecherin darf man durchaus im Sattel sitzen bleiben und in die Pedale treten; man muss nicht absteigen.

Direkt an der Baustelle fehlen allerdings entsprechende Schilder, die auf einen Rad- und Fußweg auf der Nordseite der Brücke hinweisen. Auf der Schleußiger Seite findet sich lediglich gut 100 Meter davor, an der Kreuzung zur Brockhausstraße, ein Sackgassen-Schild, das signalisiert, dass für Fußgänger und Radfahrer dennoch ein Durchkommen ist. Das gleiche Motiv steht auf der Plagwitzer Seite etwa 50 Meter von der Baustelle entfernt an der Ausfahrt eines Kreisverkehrs.

Sackgasse – aber nicht, wenn man zu Fuß sowie mit dem Rad unterwegs ist: Verkehrsschild rund 100 Meter vor der Baustelle an der Leipziger Karlbrücke. © Quelle: Mathias Wöbking

„Wenigstens einige Vernünftige!“, hat am Montag ein Passant angesichts zweier Personen geschimpft, die ihre Räder geschoben haben, während zur gleichen Zeit mehrere andere an den Fußgängern vorbeigeradelt sind. Beamte sollen in den vergangenen Tagen Radfahrerinnen und Radfahrer angehalten und zum Absteigen aufgefordert haben. Bei der Polizeidirektion Leipzig ist am Montag allerdings nichts davon bekannt gewesen. Auch eine Nachfrage in der entsprechenden Dienststelle brachte keine Aufklärung.