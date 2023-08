Leipziger Norden

Motorradfahrer stirbt bei Unfall mit Pkw – B6 Richtung Schkeuditz gesperrt

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der Bundesstraße 6 in Richtung Halle verstorben. Nach ersten Erkenntnissen stieß ein Auto in einem Kreuzungsbereich mit dem Kradfahrer zusammen.