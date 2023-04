Topf auf Herd löst Wohnungsbrand im Leipziger Westen aus

Donnerstagabend kam es im Leipziger Westen zu einem Feuerwehreinsatz. In der Garskestraße in Leipzig-Schönau brannte eine Wohnung.

Leipzig. Die Feuerwehr musste am Donnerstagabend in den Leipziger Westen ausrücken: In der Garskestraße in Leipzig-Schönau war ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Die Einsatzkräfte wurden um 22.10 Uhr informiert und konnten den Brand löschen, wie die Polizei mitteilte.

Der 37-jährige Mieter der Wohnung wurde ebenso wie drei zur Hilfe eilende Passanten wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen vor Ort durch Rettungskräfte behandelt. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Der Brand wurde vermutlich ausgelöst, weil ein auf einem angeschalteten Herd vergessener Topf Feuer fing. Der Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.