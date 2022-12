Eigentlich gibt es in Leipzig marodere Straßen als die Torgauer. Doch wenn die Spurrinnen und Risse nicht beseitigt werden, drohen bald viel höhere Baukosten und länger Bauzeiten, heißt es im Rathaus. Deshalb werden jetzt 505.000 Euro bereitgestellt.

Torgauer Straße wird in Teilen saniert

Leipzig. Die Torgauer Straße wird ab Mai 2023 zwischen Hohenticheln- und Karolusstraße saniert. Dafür werden rund 505.000 Euro bereitgestellt, wie es aus der Dienstberatung von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) heißt. Zu dem Projekt werde auch der Kreuzungsbereich Torgauer/Hohentichelnstraße gehören. Der entsprechende Bau- und Finanzierungsbeschluss wurde auf Vorschlag von Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) auf den Weg gebracht.

Der Straßenabschnitt an der Grenze zwischen Heiterblick und Paunsdorf wurde 1995 gebaut und in den vergangenen Jahren immer wieder punktuell instandgesetzt. Die Deckschichten seien jedoch stark befahren und dadurch geschädigt, Spurrinnen und Risse gefährdeten die Verkehrssicherheit. Mit der jetzt geplanten Aktion könnten hohen Kosten für die Beseitigung von später auftretenden, massiveren Schäden vermieden werden, heißt es im Rathaus. Auch lange Bauzeiten unter Vollsperrung würden so verhindert.

Vorgesehen ist, die verschlissene Asphaltdeckschicht abzutragen und anschließend eine neue Deckschicht aufzutragen. Für diese Arbeiten werden rund acht Wochen veranschlagt. Um die Verkehrsbeeinträchtigungen gering zu halten, sind mehrere Bauabschnitte mit wechselnder Verkehrsführung geplant.