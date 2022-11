﻿Bachfest und Junhold als Gewinner – sie haben besonders viele Gäste nach Leipzig geholt

Leipzig. Bach besiegt Wagner: Das Bachfest Leipzig ist Gewinner des diesjährigen Leipziger Tourismuspreises. Vergeben wird der ehrenamtliche Preis, über den eine Jury befindet, für außergewöhnliche Leistungen, die den Tourismus fördern, von der Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH. Die Oper Leipzig, die beim Festival „Wagner 22“ alle 13 Musikdramen aus dem Werk Richard Wagners in chronologischer Reihenfolge aufgeführt hat, wird zweiter Sieger in der Kategorie Unternehmen. Beide haben wesentlich dazu beigetragen, Gäste aus Deutschland und aller Welt nach Leipzig zu holen – das Bachfest sogar aus 51 Ländern. Drittplatzierter ist das Krystallpalast Varieté, das gerade mit der Dinnershow „Gans ganz anders“ im Spiegelpalast wieder große Erfolge feiert.

Bremer: Tourismus ist auf gutem Weg

LTM-Geschäftsführer Volker Bremer ist zufrieden mit der Aufholjagd, die Leipzig dank diverser Aktivitäten bei den Übernachtungszahlen – nach dem coronabedingten Ausbremsen – hinlegen konnte. „Wir sind wieder auf einem guten Weg, ich bin da sehr zuversichtlich“, sagt er. Prognostiziert werden für 2022 gut 3,4 Millionen Übernachtungsgäste in Leipzigs Hotels und Pensionen. Das sind nur knapp 200.000 weniger als 2019 vor Corona (2021: 2,01 Millionen). Ab März 2022 haben die Zahlen deutlich zugelegt, im Januar und Februar galt in Sachsen noch ein Beherbergungsverbot für touristische Gäste. Erwartet wird, dass der Aufwärtstrend sich 2023 fortsetzt – trotz einer gewissen Zurückhaltung vieler Menschen beim Konsum. Ziel sei es, die Vier-Millionen-Schallmauer bei den Übernachtungszahlen 2023/24 zu brechen.

Maul: Neue Konzepte entwickeln macht mir Spaß

„Das Bachfest Leipzig ist eines der weltweit bedeutendsten Musikfestivals“, betont Bremer „und es sorgt in Leipzig neben einzigartigen Veranstaltungen auch für viele Übernachtungen.“ 83 Prozent der vom Veranstalter befragten Gäste gaben das Bachfest als Hauptgrund ihrer Reise nach Leipzig an. Das Festival hat Bach-Chöre eingeladen, die auch gerne nach Leipzig gekommen sind. „Damit übertraf das erste Publikums-Bachfest seit 2019 deutlich die eigenen Erwartungen“, so LTM-Chef Bremer.

„Bach zieht nun mal. Mir macht es weiterhin Spaß, immer wieder neue Konzepte zu entwickeln, um die Welt in Leipzig zu Gast zu haben“, freut sich Michael Maul, Intendant des Bachfestes. Die Idee zu „Bach – We are family!“, hatte der Professor bereits 2017. Damals wurde in Leipzig noch intern diskutiert, das Bach-Fest abzuschaffen, weil die Erwartungen an die Gästezahl nicht erfüllt worden waren. Maul lobt sein Team für die enormen Anstrengungen.

Junhold: Mit Feuerland wieder ein Superlativ

In der Kategorie Persönlichkeiten wird Jörg Junhold, der vor genau 25 Jahren die Leitung der Zoo Leipzig GmbH übernahm und das Konzept vom „Zoo der Zukunft“ entwickelte, der strahlende Sieger. „Ich habe das motivierteste Team in der Zoowelt – darauf bin ich stolz“, freut sich Junhold, der mit einer Leipzig-Delegation gerade Vietnam besucht und deshalb bei der Preisverleihung am Montagabend in der Schaubühne Lindenfels via Internet zugeschaltet war. Gewürdigt wurde der Kraftakt, mit dem der damals „nicht mehr zeitgemäße Zoo“ durch Eröffnung der Menschenaffenanlage Pongoland und der Tropenerlebniswelt Gondwanaland sich zu Leipzigs wichtigster Touristenattraktion entwickelte. Jährlich zieht der Zoo mehr als 1,5 Millionen Besucher an. Neuen Schwung bekommt dieser 2022 mit dem neu sanierten Aquarium. „In den Sommermonaten waren wie so gut besucht wie nie“, sagte er: „Wir sind aber noch lange nicht fertig und werden am ,Zoo der Zukunft’ weiterarbeiten.“ Immerhin stehen beispielsweise das „Feuerland“ und das neue Terrarium noch aus. „Damit werden wir wieder ein Superlativ schaffen.“

Verleihung des Leipziger Tourismuspreises 2022 in der Schaubühne Lindenfels: Leipzig Zoochef Jörg Junhold wurde aus Vietnam zugeschaltet, wo er mit der Leipzig-Delegation in Sachen Artenschutz unterwegs ist. © Quelle: André Kempner

Zweitplatzierte bei den Persönlichkeiten wird Anke Knote, die Geschäftsführerin der Leipzig Erleben GmbH. Die Firma präsentiert Leipzig den Besuchern bei Stadtrundgängen, Rundfahrten und kostümierten Stadtführungen auf charmante Weise und in mehreren Sprachen. Der dritte Platz geht an Angela Zábojník, Leiterin der Abteilung Gewässerentwicklung und Regionale Entwicklung bei der Stadt Leipzig, die die World Canals Conference (WCC) – einen Kongress zum Thema Binnenwasserwege – mit mehr als 340 Experten aus 19 Ländern nach Leipzig holte.

