﻿Bachfest hat Leipziger Tourismuspreis verdient – Fokus auf Städtereisende ist richtig

Leipzig. Bachfest, Oper und Co. gehören zu den kulturellen Zugpferden in Leipzig, die vielen Gästen Lust auf eine Reise nach Leipzig machen. Ihr Engagement hat den Tourismuspreis 2022 ebenso wie Zoochef Jörg Junhold verdient. Festivals finden jedoch nicht das komplette Jahr statt. Zum Glück sind Leipzigs touristische Angebote breit aufgestellt. Viele Familien aus nah und fern bevorzugen beispielsweise den Zoo, in dem gerade ein Mini-Elefant für Entzücken sorgt. Oder sie nutzen die vielen Freizeitangebote an den Seen. Auch der Weihnachtsmarkt zieht wieder Reisebusse an.

Corona hat vieles auf den Kopf gestellt: Die Deutschen verreisen häufiger als vor der Pandemie im eigenen Land. Leipzigs Hoteliers, Gastronomen sowie die gesamte Tourismusbranche dürfen sich inzwischen über deutlich mehr Gäste freuen. Auch die Kongresse und Messen kehren allmählich zurück, was für volle Hotelbetten sorgt. Bei allem Aufwärtstrend ist der Weg zur Normalität aber noch weit. Die Krise ist nicht vorbei. Inflation und der leidvolle Krieg in der Ukraine sind Themen, die nach wie vor die Reiselust mindern. Aber eben auch das fehlende Personal, das viele für den Tourismus notwendige Dienstleistungen unmöglich macht. Den Fokus auf internationales Publikum, wie beim Bachfest, zu richten, ist enorm wichtig. Städtereisende für Leipzig und die Region mit ihrer Kultur und Natur zu begeistern, hat sich als Werbestrategie der Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH jedoch ebenso bezahlt gemacht.

