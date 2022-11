Leipzig: Transporter brennt an Tankstelle aus

In Leipzig ist am Sonntagabend ein Fahrzeug an einer Tankstelle ausgebrannt. Bei den Löscharbeiten konnte rechtzeitig Gefahrgut aus dem Inneren geborgen werden.

Leipzig. Am Sonntagabend gegen 20 Uhr kam es an der Aral Tankstelle an der Merseburger Straße Ecke Karl-Ferlemann-Straße in Leipzig zu einem Brand. Im Laderaum eines Transporters brach ein Feuer aus.

Das Fahrzeug musste gewaltsam geöffnet werden. Bei den Löscharbeiten wurde der Transporter ausgeräumt. Dabei entdeckten die Rettungskräfte auch eine Gasflasche.

Von RND/cag