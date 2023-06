Tumulte bei Demo am Kindertag: Leipziger Stadträtin Juliane Nagel abgeführt

Leipzig. Leipzig steht unter Spannung. 30 Polizeiwagen, die nicht einmal 100 Personen flankieren, und ein Hubschrauber, der stundenlang am Himmel seine Kreise zieht: Nach einer Demonstration am Donnerstagabend sind einige Personen Teil „polizeilicher Maßnahmen“ geworden, wie ein Polizeisprecher bestätigte – darunter auch Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (Die Linke).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei Sachsen teilte dazu auf Twitter mit: „Es steht die Störung einer Amtshandlung im Raum. Aktuell laufen zu den genauen Umständen Prüfungen.“ Ein Polizeisprecher sagte, es habe sich nicht um eine Festnahme gehandelt. Nagel sei „Teil einer polizeilichen Maßnahme geworden“. Es stehe der Vorwurf eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte im Raum.

Aus dem Weg geschubst?

Nagel, die auch Stadträtin in Leipzig ist und die Demonstration aus Anlass des Kindertages angemeldet hatte, äußerte sich am späteren Abend in einem per Twitter verbreiteten Video. Sie habe eine Maßnahme beobachtet, in der die Polizei die Identitäten zweier Menschen festgestellt habe. „Ich stand dort, ein Polizeibeamter hat mich erst beleidigt oder beschimpft. Dann hat er mich aus dem Weg geschubst. Dann ist ihm eingefallen, dass ich ihn angeblich tätlich angegriffen haben soll.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie sei in Handschellen gelegt und relativ brutal zu einem Polizeiauto geschleppt worden. „Im Polizeiauto ist mir auch gesagt worden, dass es den Beamten scheißegal ist, ob ich eine Abgeordnete bin.“ Dann habe ihre Anwältin Telefonate geführt und die Polizei darauf hingewiesen, „dass sie so nicht vorgehen kann“, sagte Nagel. Sie sei schließlich nach einer Identitätsfeststellung wieder freigelassen worden.

Unter dem Motto „Kämpfe verbinden, für ein besseres Morgen!“ protestierten laut Polizei rund 170 Teilnehmer für Chancengleichheit in der Schule, stärke Maßnahmen gegen den Klimawandel und gegen Polizeigewalt. Zu der Versammlung auf dem Johannisplatz aufgerufen hatten die Initiative „Fridays for Future“ Leipzig, die Aktion Antifa Leipzig und die Leipziger Jugendgruppe „Jugend im Kampf“.

Laut Paulizei seien einige Demo-Teilnehmer vermummt gewesen. Die Versammlungsleiterin habe mehrmals auf die Versammlungsauflagen hinweisen müssen. Vereinzelt sei auch Pyrotechnik gezündet worden. Nach Angaben der Polizei gab es Anzeigen aufgrund von Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und wegen Widerstands gegen Polizeibeamte.

Jugendliche protestieren zum Kindertag

„Der 1. Juni ist nicht nur Kindertag, sondern auch Tag der Jugend“, erklärte ein Sprecher der Gruppe „Jugend im Kampf“. Doch die Jugendlichen wolle keine Geschenke, wie es am Kindertag oft üblich sei, sondern Klimagerechtigkeit, Bildung für alle sowie das Ende von Polizeigewalt und Jugendarmut.

Deswegen sei es nun an der Zeit, „unsere eigenen Geschichten zu schreiben“, so der Sprecher. „Die Jugend hat durch Widerstand am wenigsten zu verlieren und am meisten zu gewinnen“, setzte er fort und erntete dafür tosenden Applaus. Auch die Leipziger Politiker Juliane Nagel (Die Linke), Anmelderin der Versammlung, und Jürgen Kasek (Bündnis 90/Die Grünen), der sich ebenfalls vor dem Grassi-Museum eingefunden hatte, applaudierten mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Demonstrationszug setzte sich kurz nach 18 Uhr in Bewegung – mit Transparenten, die zuvor gründlich von den Polizeibeamten geprüft worden waren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen durch die Innenstadt über den Dorotheenplatz bis zur Sachsenbrücke. 

Lesen Sie auch

Begleitet wurde die Demo vor allem von zahlreichen Polizistinnen und Polizisten aus Berlin, die die Leipziger Kräfte in Vorbereitung des „Tag X“ im Zuge des Lina-E.-Protestes unterstützen. Die Beamtinnen und Beamten sicherten die Gruppe von allen Seiten ab. Etwa 30 Einsatzfahrzeuge hatten sich dazu zuvor am Johannisplatz positioniert. Auch an der Sachsenbrücke warteten bereits weitere Polizistinnen und Polizistinnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachdem die Demonstration beendet wurde, führte die Polizei dort einige Maßnahmen durch. Wie Polizeisprecher Chris Graupner am Abend bestätigte, sei auch die Linken-Landtagsabgeordnete Juliane Nagel davon betroffen gewesen. Sie habe im Rahmen einer Identitätsfeststellung eines anderen Teilnehmers eingegriffen und sei deswegen Teil der Maßnahme geworden. Ein Video auf Twitter zeigt, wie sie von Berliner Polizisten abgeführt wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Nur wenige Minuten nachdem das Video veröffentlicht wurde, zeigten sich bereits viele Social Media-Nutzerinnen und Nutzer entsetzt. So schrieb Rico Gebhardt, ebenfalls Landtagsmitglied der Linken: „Ich hoffe, dass die [Polizei Sachsen] ihren Kolleginnen und Kollegen mal erklärt, wie man mit einer Landtagsabgeordneten des [Sächsischen Landtags] umgeht. So nicht.“

LVZ