Zwei Unbekannte bedrohen und berauben Mann am Mockau Center

Am letzten Tag des vergangenen Jahres wurde in Leipzig-Mockau ein 43-jähriger Mann von zwei Unbekannten ausgeraubt. Einen der Täter konnte das Opfer näher beschreiben.

Leipzig. Am Samstagmorgen wurde ein 43-jähriger Mann am Mockau Center in der Tschernyschewskistraße von zwei Personen ausgeraubt. Die Unbekannten sprachen den Mann zwischen 6.20 und 6.25 Uhr zunächst an und bedrohten ihn mit einem „waffenähnlichen“ Gegenstand, so die Polizei Leipzig am Montag.

Die Verdächtigen entwendeten dem Opfer einen zweistelligen Geldbetrag und flohen danach in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern. Einer der Tatverdächtigen wird wie folgt beschrieben:

Der Mann ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, hat dunkel gelocktes Haar und eine schmächtige Statur. Der Verdächtige ist außerdem zwischen 1,80 Meter und 1,85 Meter groß. Zur Tatzeit war er eher dunkel gekleidet, mit einer langen Hose, Jacke und Basecap. Nach Angaben der Polizei habe er „arabisch“ ausgesehen.

Die Polizei nimmt Hinweise telefonisch unter 0341 966 4 6666 oder vor Ort in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig entgegen.