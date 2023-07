Mann im Leipziger Westen verprügelt und beraubt – Polizei sucht Zeugen

Leipzig. Unbekannte haben einen Mann im Leipziger Stadtteil Altlindenau ausgeraubt und dabei verletzt. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Montag mitteilte, ereignete sich die Tat am Freitag, den 14.7.2023, zwischen 4 und 5 Uhr. Der 30-Jährige lief entlang der Henriettenstraße in Richtung der Lützner Straße. Laut Polizei schlugen die Täter mehrfach auf den Kopf sowie den Körper des Mannes ein und entrissen ihm seine Umhängetasche.

Im Anschluss an die Tat seien die Angreifer in unbekannte Richtung geflüchtet. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Stehlschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Polizei Leipzig bittet um Zeugenhinweise

Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen eines Raubdeliktes und sucht Zeuginnen und Zeugen. Hinweise können bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 96646666 gegeben werden.

