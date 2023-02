Räuber-Trio überfällt 18-Jährigen auf Wurzner Straße in Leipzig

In der Nacht zum Freitag ist in Leipzig ein 18-Jähriger von drei Unbekannten ausgeraubt worden. Die Diebe stahlen dem jungen Mann sogar Kleidungsstücke. Die Polizei sucht jetzt Zeugen und bittet um Hinweise auf die Täter.

Leipzig. In der Nacht zum Freitag wurde ein 18-Jähriger in der Wurzner Straße von einem Trio angegriffen, als er dort gegen 0.45 Uhr unterwegs war. Die drei Täter schlugen auf den jungen Mann ein und zogen ihn anschließend in einen Hauseingang. Dort entwendeten sie ihm unter anderem Bargeld sowie Bekleidung und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Tattoo auf der linken Handoberfläche

Die Polizei sucht jetzt nach drei Männern im Alter von 22 bis 30 Jahren, die zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß sind und kurze, dunkle Haare haben. Einer war mit einer blauen Trainingsjacke bekleidet, die eine weiße Aufschrift hatte. Außerdem trug er eine weiße Trainingshose und weiße Turnschuhe mit Streifen.

Ein anderer Tatverdächtiger war komplett dunkel gekleidet und hatte einen schwarzen Motocross Helm auf dem Kopf. Die dritte Person trug helle Jeans und hatte ein Tattoo auf der linken Handoberfläche.

Polizei sucht Zeugen des Überfalls in Leipzig

Zudem wurden die Unbekannten durch Zeugen teilweise als arabisch und auch als deutsch sprechend beschrieben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Raubdelikts aufgenommen.

Wer Hinweise zum Überfall oder den unbekannten Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Leipziger Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 966 4 6666 zu melden.