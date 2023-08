Mehrere Straftaten auf einmal: Überladener Transporter ruft Polizei im Leipziger Osten auf den Plan

Leipzig. Ein überladener Transporter hat im Leipziger Osten die Aufmerksamkeit von Polizisten erregt. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Dienstag mitteilte, stoppten die Beamten am Samstag gegen 8.30 Uhr das Fahrzeug in der Prager Straße stadteinwärts.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf der Ladefläche des Transporters befanden sich den Beamten zufolge zwei übereinandergestellte Container. Diese waren höher als das Fahrerhaus und mit Metallstangen befüllt, welche über die Ladefläche hinausragten.

Lesen Sie auch

Bei der Überprüfung des Fahrzeuges stellten die Polizisten fest, dass der Transporter nicht versichert und der Versicherungschein gefälscht war. Daraufhin gab der 34-jährige Fahrer an, die Container auf einer Baustelle von einem Bauarbeiter gekauft zu haben. Das Metall wollte er demnach weiter verkaufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Beamten überprüften die Baustelle, wobei ein 38-jähriger Bauarbeiter die Behauptungen des Transporterfahrers bestätigte. Jedoch erklärte der Chef des Bauarbeiters, dass ein Vermieten der Container und der Verkauf des Metalls nicht erlaubt sind. Laut der Polizei muss sich der 38-Jährige nun wegen Unterschlagung verantworten.

Die Polizei ermittelt zudem gegen den 34-jährigen Fahrer wegen gewerbsmäßiger Hehlerei, Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

LVZ