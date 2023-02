﻿Berliner Straße wird verengt: Stadtrat Leipzig beauftragt Groß-Umbau

Fitnessstudio in Leipzig schließt plötzlich – Mitglieder sind sauer

Ein Fitnessstudio im Leipziger Westen hat von jetzt auf gleich den Betrieb eingestellt. Die Mitglieder sind sauer – und wollen beobachtet haben, dass Geräte aus dem Studio gebracht wurden. Das namensgebende Unternehmen distanziert sich derweil. Der Betreiber äußert sich erst tagelang nicht – und wendet sich schließlich am Mittwoch in einer E-Mail an die Mitglieder.