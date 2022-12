﻿Umfrage: Wie mobil sind Leipzigerinnen und Leipziger?

Welche Verkehrsmittel benutzen die Menschen in Leipzig am häufigsten? Wie weit ist die nächste Haltestelle von ihrer Wohnung entfernt? Die Stadt hat eine Umfrage zum Verkehrs- und Mobilitätsverhalten in Auftrag gegeben.

