﻿Eine Kohlespur durch Leipzig – Grüne wollen an Umweltbewegung in der DDR erinnern

Ob Pleiße-Gedenkmarsch oder „Stop Cospuden 1990“ – die Grünen wollen mit einer Kohlespur an die Umweltbewegung der DDR erinnern. Das wird nun im Stadtrat diskutiert.

Leipzig. Die Pleiße, das konnte zu DDR-Zeiten jeder riechen, war ein toter Fluss. Eigentlich sollte sie aber eine Lebensader sein. Doch sie wurde „verrohrt, verschüttet, abgedeckt und unterirdisch abgeleitet“, weil sie biologisch tot war und eine enorme Geruchsbelästigung darstellte. Die Initiativgruppe Leben (IGL) verteilte 1988 Zettel, auf denen für den Weltumwelttag am 5. Juni zu einem „Gedenkmarsch“ für die Pleiße aufgerufen wurde. Und die Bürgerinitiative „Stop Cospuden 1990“ leitete das Ende des Braunkohlenabbaus im Tagebau Cospuden ein – dadurch wurden große Teile des südlichen Auwaldes gerettet.

Das sind nur zwei Beispiele, wie Umweltgruppen in der DDR agierten. Doch ihre Rolle ist in der Erinnerungskultur der Friedlichen Revolution ziemlich unterbelichtet – das meinen zumindest die Leipziger Grünen, die im Stadtrat eine neue Initiative gestartet haben. Sie wollen die Spur der Kohle und der Umweltbewegung in der DDR in Leipzig nachzeichnen – analog zur Notenspur, die das reichhaltige Musikerbe Leipzigs auf einer mehr als fünf Kilometer langen Route in einer Entdeckungstour bündelt.