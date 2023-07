28-Jähriger bei Handyraub in Leipzig-Gohlis verletzt

Leipzig. Ein Mann ist im Leipziger Stadtteil Gohlis-Süd von Unbekannten ausgeraubt und verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Montag mitteilte, ereignete sich die Tat in der Nacht von auf Sonntag, den 16.07.2023, gegen 3 Uhr. Der 28-Jährige wartete an der Haltestelle Georg-Schuhmann-Straße/ Lindenthaler Straße auf den Nachtbus. Währenddessen hatte sich ihm eine kleine Gruppe genähert, die dann auf ihn einschlug und eintrat. Danach stahlen die Unbekannten das Handy ihres Opfers.

Nach dem Überfall: Polizei Leipzig sucht Zeugen

Im Anschluss flüchteten die Täter stadteinwärts. Den Beamten zufolge musste der 28-Jährige wegen seiner Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Leipzig wegen schweren Raubes und sucht Zeuginnen und Zeugen. Hinweise können bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 96 64 66 66 abgegeben werden.

LVZ