23-Jähriger muss mit dem Auto halten – und wird von Unbekannten beraubt

Leipzig. Am Mittwochabend ist ein 23-Jähriger von mehreren Unbekannten beraubt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stahlen die Täter die Bauchtasche des 23-Jährigen und verletzten ihn anschließend im Gesicht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischem Diebstahls und sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Täter schlagen dem 23-jährigen Leipziger ins Gesicht

Den Angaben nach war der 23-Jährige im Stadtteil Sellerhausen-Stünz in einem Pkw unterwegs, als er gegen 20.30 Uhr an der Straßenecke Max-Borsdorf-Straße/Leonhard-Frank-Straße wegen eines weiteren Fahrzeugs anhalten musste. Mehrere Personen stiegen aus dem anderen Auto und stahlen die Bauchtasche des 23-Jährigen von dessen Beifahrersitz. Als er den Tätern folgte, schlug ihm einer der Unbekannten ins Gesicht. Die Diebe flohen anschließend in ihrem Auto. Laut Polizei entkamen die Täter mit Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich, das sich in der Bauchtasche des 23-Jährigen befunden hatte.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt, dem Pkw oder den unbekannten Verdächtigen geben können, können sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder per Telefon unter (0341) 96 64 66 66 melden. Insbesondere sucht die Polizei nach Personen, die sich zum Tatzeitpunkt im Umfeld oder auf dem Balkon befanden.

