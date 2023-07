Fahrkartenautomat im Leipziger Südosten gesprengt

Leipzig. In der Nacht zu Freitag ist an der S-Bahn-Haltestelle Völkerschlachtdenkmal in Leipzig ein Fahrkartenautomat gesprengt worden. Laut erster Ermittlungen der Polizei hätten bislang Unbekannte das Gerät gegen 2.20 Uhr mit Hilfe von Pyrotechnik explodieren lassen. Die ungeöffnete Geldkassette ließen die Täter zurück, heißt es. Der Automat sei zerstört worden, von einem Schaden in Höhe von 25.000 Euro ist die Rede.

Die Polizei sicherte vor Ort in den frühen Morgenstimmen Spuren der Tat. Deswegen konnte die Haltestelle im Stadtteil Probstheida zwischen 4.30 Uhr und 7.45 Uhr nicht angefahren werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.

Wiederholte Angriffe auf Fahrkartenautomaten

Immer wieder werden Ticketautomaten in Leipzig durch Vandalismus und Diebstahlversuche beschädigt. Erst Ende Juni hatten Unbekannte eine solche Maschine im Stadtteil Connewitz gesprengt. Im März versuchten Täter in Stötteritz durch Explosion an die Geldkassette im Automaten zu gelangen, blieben damit jedoch erfolglos.

