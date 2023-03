In den vergangenen Tagen haben Unbekannte in Leipzig und Umgebung mehrere Automaten gesprengt. In einem Fall konnten die Täter an eine Geldkassette der Deutschen Bahn gelangen. Die Schadenssumme liegt insgesamt im fünfstelligen Bereich.

In Leipzig und Umgebung sind in den vergangenen Tagen mehrere Automaten mit Pyrotechnik gesprengt worden.

Zehntausende Euro Schaden: Mehrere Automaten in und um Leipzig gesprengt

Leipzig. Bisher unbekannte Täter haben im Leipziger Südosten zwei Fahrkartenautomaten gesprengt. In einem Fall wurde die Geldkassette des Automaten gestohlen. So hat es die Polizei am Montag bekanntgegeben. Die Unbekannten haben für die Sprengungen Pyrotechnik verwendet.

Der erste Vorfall hat sich bereits am frühen Samstagmorgen im Leipziger Stadtteil Stötteritz ereignet. Zwischen 5 Uhr und 5.15 Uhr haben die Tatverdächtigen einen Fahrkartenautomaten der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) in der Holzhäuser Straße gesprengt. An die Geldkassette gelangten sie dabei nicht. Den Angaben nach wurde der Automat durch die Detonation jedoch erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 80.000 Euro.

Weitere Automaten im Leipziger Umkreis gesprengt

Zu einem weiteren Vorfall kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag im Stadtteil Reudnitz-Thonberg. Gegen 2.15 Uhr haben Unbekannte an der Haltestelle Pragerstraße einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn gesprengt. Die Täter haben anschließend die Geldkassette mitgenommen. Laut Polizei wurde der Automat dabei vollständig zerstört. Der Schaden konnte am Montag noch nicht beziffert werden.

Im Leipziger Umland hat es in den vergangenen Tagen noch zwei weitere Sprengungen gegeben. In Süptitz bei Torgau und in Leisenau bei Colditz haben unbekannte Täter jeweils einen Zigarettenautomaten zerstört. Ob dabei etwas gestohlen wurde, ist bisher nicht geklärt. Es entstand jeweils ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.