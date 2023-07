Unbekannte sprengen Paketstation im Leipziger Zentrum-Südost

Leipzig. Unbekannte haben eine Packstation von DHL im Zentrum-Südost gesprengt. Sie deponierten am Samstag gegen 21 Uhr einen Sprengsatz in einem Fach der Anlage in der Straße des 18. Oktobers, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Durch die anschließende Explosion wurden mehrere Paketfächer und das Gehäuse stark beschädigt. Zudem sei bei der Aktion mindestens ein Päckchen und dessen Inhalt kaputt gegangen.

Laut Polizei ist noch unklar, wie hoch der entstandene Schaden ist. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

