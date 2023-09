Unbekannter würgt Radfahrer in Bürgermeister-Müller-Park in Leipzig

Kostenfrei bis 18:37 Uhr lesen

Kreisbrandmeister im Interview

Nach Großeinsatz am Harthsee bei Frohburg: Wer trägt die Kosten?

Am Harthsee-Ufer zurückgelassene Kleidung: Ist ein Badegast in Gefahr? Nördlich von Frohburg lief ein Großeinsatz der Retter an – doch es gab keine Notlage. Kreisrandmeister Nils Adam im Interview.