30 Fahrzeuge betroffen: Unbekannte zerstechen Autoreifen im Leipziger Norden

Leipzig. Erneut haben Unbekannte in Leipzig die Reifen von zahlreichen Fahrzeugen aufgeschlitzt. Zwar kam dies in den vergangenen Wochen und Monaten häufig vor, doch der aktuelle Fall sticht durch die große Anzahl der betroffenen Fahrzeuge heraus: Die Reifen von rund 30 Autos wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag zerstochen, das teilte die Polizei mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegen 3.55 Uhr wurden die Beamten darüber informiert, dass Unbekannte im Leipziger Norden Autoreifen zerstechen. Zeugen hatten in den frühen Morgenstunden des Sonntags ungewohnte Geräusche gehört und verdächtige Personen beobachtet. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, waren unterschiedliche Fahrzeuge betroffen, die in zahlreichen Straßen in den Stadtteilen Wiederitzsch und Eutritzsch geparkt waren. Betroffen waren etwa Fahrzeuge in der Schmid- oder Delitzscher Straße. Die Täter konnten vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung fliehen.

Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten

Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Erst Anfang Januar hatte eine Zeugin einen Mann in Anger-Crottendorf dabei beobachtet, wie er Autoreifen zerstach. Die Polizei konnten den 51-Jährigen stellen. Mögliche Zusammenhänge zum jetzigen Fall werden laut Polizei geprüft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Leipzig-Nord, Essener Straße 1 in 04129 Leipzig, Tel. (0341) 5935-0 zu melden.