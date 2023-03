Der Regenschirm sollte am Wochenende in Leipzig nicht vergessen werden: Viel Wind, Regen und sogar Schnee sind vorhergesagt.

Viel Wind, Regen und Schnee: Unbeständiges Wetter am Wochenende in Leipzig

Leipzig. Viel Wind, niedrigere Temperaturen und möglicherweise sogar Schnee: Leipzig steht ein eher ungemütliches Wochenende bevor. Der Freitag startete zwar freundlich und sogar mit etwas Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen erreichen im Tagesverlauf milde 14 Grad. Doch spätestens am Abend werden in Leipzig kräftige Regenschauer erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mitteilte. Zusätzlich ist es sehr windig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Nacht zu Samstag soll es weiter regnen. Kalte Polarluft aus dem Norden sorgt nachts für einen starken Temperaturrückgang. Die Werte werden um den Gefrierpunkt liegen, die Regenfälle also in Schnee übergehen. „Es können in der Nacht und in den frühen Samstagmorgenstunden bis zu drei Zentimeter Neuschnee fallen“, so Meteorologin Cathleen Hickmann vom DWD. Doch weil der Boden durch die zuvor milden Temperaturen noch warm ist, wird die weiße Pracht wohl relativ schnell wegtauen. Spätestens die steigenden Temperaturen im Laufe des Samstags werden dafür sorgen.

Samstag klettert das Thermometer auf 5 Grad, der Tag wird wieder sehr windig, es werden Windböen der Stärke sieben erwartet. Nach Abzug von Regen und Schnee am Vormittag bleibt der weitere Tag aber größtenteils trocken. Die Wolkendecke lockert sich am Nachmittag und die Chancen stehen gut, dass sich die Sonne gelegentlich zeigt.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Milder Wochenstart und Frost am Mittwoch

Bereits in der Nacht zu Sonntag bahnt sich aus südwestlicher Richtung aber das nächste Tief an. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf minus 2 bis minus 3 Grad. Es bleibt niederschlagsfrei. Mit bis zu 7 Grad wird es am Sonntag wieder etwas wärmer. Zunächst bleibt es trocken, ab dem Nachmittag beziehungsweise am Abend muss aber wieder mit Regen gerechnet werden, der sich in der Nacht weiter fortsetzt.

Die neue Woche startet dann sehr mild. Frühlingshafte 15 Grad sagen die aktuellen Prognosen für Leipzig vorher. „Allerdings wird es wieder sehr windig bis stürmisch und regnerisch“, sagt DWD-Wetterexpertin Cathleen Hickmann. Das Hin und Her bei den Temperaturen setzt sich auch in der nächsten Woche fort: Nach dem milden Wochenstart wird bereits in der Nacht zu Mittwoch wird wieder Frost erwartet. Ende der kommenden Woche sollen die Temperaturen dann wieder steigen.