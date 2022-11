Eineinhalb Jahre lang bemühten sich ein Flüchtling und ein Leipziger Wirts-Ehepaar um eine Arbeitsgenehmigung. Bis zuletzt sperrte sich das Ausländeramt in Grimma. Jetzt hat der junge Mann kapituliert.

Leipzig. Heike Reinhardt erhielt die Nachricht von Dawit Gebru Wegu in der vergangenen Woche. Der früher bei der Leipziger Gastronomin angestellte Koch schrieb: „Ich habe lange nachgedacht und eine Entscheidung getroffen. Ich bin nicht mehr in Deutschland und versuche es woanders.“ Mit der Kapitulation endet ein knapp eineinhalb Jahre langer Kampf gegen eine Behörde in Grimma, die dem jungen Eritreer die Arbeitserlaubnis verweigerte.