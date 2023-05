﻿Bei der Museumsnacht geht es einmal um die Welt

Sie ist ein Besuchermagnet: Am Sonnabend bitten 85 Museen, Galerien und Sammlungen wieder zur Museumsnacht in Halle und Leipzig.

Leipzig. „Ägypten mit Kinderaugen sehen“ - so heißt das Projekt, bei dem das Gymnasium der Rahn Education Leipzig sowie die Rahnschulen Kairo mit dem Ägyptischen Museum „Georg Steindorff“ der Universität Leipzig kooperieren. Zu sehen sind die Bilder und Plastiken, mit denen Kinder das antike und moderne Ägypten gestalten, bei der diesjährigen Museumsnacht am 5. Mai 2023. Frei nach dem Motto „Einmal um die Welt“ entführen an diesem Abend 85 Museen, Galerien und Sammlungen in Halle und Leipzig in ferne Länder und unbekannte Welten.