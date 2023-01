﻿Leipzig und Ho-Chi-Minh-Stadt bauen ihre Partnerschaft aus

Die Messe ist exklusiver Partner einer großen Medizin-Ausstellung in Vietnams größter Stadt. Ärzte und Pflegekräfte sollen in Uniklinik und Herzzentrum fortgebildet werden. Was steckt hinter der Kooperation? Und wie ist die eigentlich entstanden – wo Ho-Chi-Minh-Stadt doch neun Millionen Einwohner zählt?

Leipzig. Die seit 2021 bestehende Städtepartnerschaft zwischen Ho-Chi-Minh-Stadt und Leipzig wird ausgebaut. Diese Woche war eine Delegation des Hospitals 175 zu Gast in Sachsen, um über die Aus- und Weiterbildung von vietnamesischen Fachkräften aus Medizin und Pflege zu sprechen. Außerdem ging es um die Beteiligung der Messe an einer großen Medizinausstellung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gemeinsame Telediagnostik im Gespräch

„Wir wollen bei Ihnen alles lernen“, sagte Professor Nguyen Hong Son, Chef der 1500-Betten-Klinik, beim Besuch im Herzzentrum. Mit dem ärztlichen Direktor Professor Gerhard Hindricks wurden ein regelmäßiger Experten-Austausch sowie Aus- und Weiterbildungen vietnamesischer Ärzte vereinbart – für verschiedene Gebiete der Herzmedizin, für Reha-Maßnahmen sowie in der Qualitätssicherung. Vorstellbar sind auch gemeinsame Forschungsprojekte und ein Telediagnostik-System. Es seien Kooperationen auf allen Gebieten möglich, erklärte Hindricks.

„Beide Seiten können voneinander lernen“

Am Uniklinikum Leipzig (UKL) wurde ebenfalls eine Kooperation vereinbart. „Beide Seiten können voneinander lernen und profitieren“, so Vorstand Professor Christoph Josten. Der bestehende Austausch in der Unfallchirurgie wird um die Wirbelsäulen- und Gelenkchirurgie sowie die Sportmedizin erweitert, ärztliche Kollegen aus Vietnam erhalten mehrmonatige Aus- und Weiterbildungen. Auch Aufenthalte Leipziger Mediziner in Ho-Chi-Minh-Stadt sind im Gespräch. Darüber hinaus beteiligt sich das UKL an einem deutsch-vietnamesischen Ausbildungsprojekt in der Pflege und bildet seit Sommer vier vietnamesische Fachkräfte aus. Die Zusammenarbeit in diesem Bereich lasse sich intensivieren, so Josten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit den orthopädischen Reha-Kliniken in Bad Schmiedeberg wurde ebenfalls eine Aus- und Fortbildung mit Schwerpunkt in der Pflege besprochen. Bereits länger im Boot ist das Klinikum St. Georg, das nach dem Besuch einer städtischen Delegation im vergangenen November auf 24 Pflegekräfte aus Vietnam hofft.

„Exklusiver Vertreter für Deutschland“

Bei jener Reise wurde auch vorbereitet, dass die Messe Partner einer Medizinausstellung vom 13. bis zum 16. September in Ho-Chi-Minh-Stadt wird. "Wir sind exklusiver Vertreter für Deutschland und bespielen ein eigenes Areal", freute sich Geschäftsführer Martin Buhl-Wagner. Sein Team bringt deutsche Firmen und Aussteller mit. Der Messe-Chef sieht ein großes Potenzial für mehr Vernetzung und Wirtschaftskontakte. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) betonte beim Treffen mit den Gästen die Bedeutung der Städtepartnerschaft. Es ist die einzige, die Ho-Chi-Minh-Stadt bislang mit einer deutschen Kommune eingegangen ist.

Eigentlich nicht auf Augenhöhe

Dass es dazu kam, hat einen geschichtlichen und einen fachlichen Hintergrund – denn eigentlich sind die Kommunen keine Partner auf Augenhöhe; die Neun-Millionen-City ist die größte Stadt in Vietnam. Vor fast 20 Jahren sollte in dem asiatischen Land die Sportmedizin entwickelt werden; Professor Vu Cong Lap suchte dazu einen Experten und wurde in seiner Studentenstadt Leipzig fündig: Dr. Jürgen Ulrich hatte hier 1997 die Medica-Klinik gegründet und lange Jahre geleitet. Es kam zur Aus- und Weiterbildung von medizinischem Personal – bis 2016 bei Medica, später an UKL und St. Georg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegenseitige Hilfe in der Pandemie

Aus dieser Zusammenarbeit ist längst etwas Großes geworden – und am Ende die offizielle Partnerschaft. Leipzig fördert Unternehmen bei der Markterschließung in Vietnam, es gibt Kooperationen in Wissenschaft und Verwaltung. 2019 wurden in Ho-Chi-Minh-Stadt mit Unterstützung aus Leipzig eine orthopädische Klinik und ein deutsch-vietnamesisches Gesundheitszentrum eingeweiht. Und als es richtig ernst wurde, da hat man sich auch geholfen: Zu Pandemiebeginn schenkte Ho-Chi-Minh-Stadt den deutschen Partnern 10.000 Masken und Schutzausrüstungen, ein Jahr später wurden 4500 Schnelltests sowie Beatmungsgeräte in die andere Richtung geliefert.