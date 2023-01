Angriff auf Parteibüro der Grünen im Leipziger Osten – Spielt Lützerath eine Rolle?

Das Abgeordnetenbüro der Grünen in Leipzig-Reudnitz ist am Mittwochabend von Unbekannten mit Steinen beworfen worden. Die Polizei prüft eine politische Motivation der Tat. Die Grünen-Landtagsabgeordneten vermuten einen Zusammenhang mit den Protesten gegen die Räumung von Lützerath.

Bei dem Angriff auf das Parteibüro der Grünen in Leipzig-Reudnitz wurde die Frontscheibe durch Steinwürfe zerstört.

Leipzig. Das Abgeordnetenbüro der Grünen im Leipziger Osten wurde am Mittwochabend angegriffen. Unbekannte haben gegen 21.30 Uhr Steine auf das Bürgerbüro der Landtagsabgeordneten Christin Melcher und Daniel Gerber geworfen, teilte die Polizei mit. Durch den Anschlag wurde die Frontscheibe des „Grünen Quartiers“ in der Heinrichstraße 9 in Reudnitz zerstört.

Die Polizei sicherte in den Abendstunden in der Heinrichstraße Spuren. Ein Teil der Straße war zeitweilig gesperrt. Es werde zunächst wegen einer Sachbeschädigung ermittelt, doch eine politische Motivation der Tat und die Übernahme durch das Landeskriminalamt werde laut Polizei aktuell geprüft. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden.

Nach den Steinwürfen auf das Abgeordneten-Büro der Grünen in Leipzig-Reudnitz sicherte die Polizei am Mittwochabend Spuren. © Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Zusammenhang mit Demo gegen Räumung von Lützerath

Die beiden Abgeordneten von Bündnis ’90/Die Grünen im sächsischen Landtag verurteilten am Donnerstag die Attacke: „Der gestrige Angriff auf unser Büro bestürzt uns. Wir verurteilen diese Art der politischen Auseinandersetzung aufs Schärfste. Der Angriff steht nach Zeugenberichten im Zusammenhang mit den Protesten in Lützerath und ereignete sich im Zuge einer Spontandemonstration, die gestern Abend mit circa 30 bis 50 Leuten durch den Leipziger Osten zog“.

Friedlicher Protest sei immer legitim, aber solche Aktionen seien völlig inakzeptabel, hieß es. Gewalt sei niemals ein Mittel der demokratischen Auseinandersetzung. „Dieser Anschlag ist auch ein Anschlag gegen die aktive Zivilgesellschaft, denn nur wenige Minuten vor dem Gewaltakt tagte in den Räumlichkeiten ein zivilgesellschaftliches Bündnis, welches zu friedlichen Protesten gegen Rechtsradikale, aber auch zu Klimaprotesten aufruft“, betonten die Abgeordneten.

