﻿Ministerpräsident schürt Hoffnung auf Agra-Park-Tunnel – kommt das Millionenprojekt jetzt voran?

Markkleeberg/Leipzig. Der Agra-Park zwischen Leipzig und Markkleeberg ist ein Ort, der Idylle verspricht, erst recht jetzt im Sommer: Der Wind bewegt die Blätter an den Bäumen, Vögel zwitschern, doch eines will noch immer nicht ins Bild passen: Tausende Autos überqueren täglich die Brücke auf der Bundesstraße 2, die den denkmalgeschützten Park in zwei Hälften teilt.

Seit vielen Jahren ist der Verlauf der Bundesstraße – Lärm und Abgase inklusive – nicht nur vielen Parkbesuchern ein Dorn im Auge, sondern auch den Städten Markkleeberg und Leipzig. Hinzu kommt: Die Brücke ist marode.

„Das kriegen wir auch noch hin“

Es gibt allerdings eine Vision, deren Umsetzung viele Probleme gleichzeitig lösen würde: Ein 400 Meter langer Tunnel anstelle der Brücke. Seit Jahren wird darüber diskutiert, bisher kam das Projekt aber nicht voran. In dieser Woche war es Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der dem Thema wieder Aufmerksamkeit bescherte: Auf einer Bürgerveranstaltung zur A 72 kam er auf die Tunnellösung für die sich anschließende B 2 zu sprechen: „Das kriegen wir auch noch hin“, sagte er.

Auch Menschen in der Nachbarschaft haben diesen Satz aufmerksam registriert. „Wir haben neue Hoffnung geschöpft“, sagt Sabine Winkelmann, Vorsitzende des Bürgervereins Dölitz. Die Frage ist nur: Ist diese Hoffnung berechtigt? Wie geht es weiter mit dem Millionenprojekt?

Das ist der aktuelle Stand zum Tunnel

Auch wenn das Thema nicht immer präsent war: Im Hintergrund spielt es stets eine Rolle. Der aktuelle Stand sieht wie folgt aus: Die Städte Markkleeberg und Leipzig wollen den Tunnel schon seit Langem – und bekommen dabei die Unterstützung des Freistaates und des Bundes. Der Bundestag hatte das Vorhaben im Jahr 2020 im Gesetz „Strukturstärkungsgesetz Kohleregion“ verankert.

Ein Brücke teilt den Park: Der Agra-Park in Leipzig und Markkleeberg © Quelle: André Kempner

Die Idee, das Bauwerk aus diesen Mitteln zu bezahlen, wurde aber wieder verworfen, erklärte das sächsische Wirtschafts- und Verkehrsministerium jetzt gegenüber der LVZ. Daraufhin sei eine Absichtserklärung zwischen Freistaat und Bund geschlossen worden. „Bei einer Bund-Länder-Runde im Oktober 2022 wurde zuletzt die Absicht zum Ausdruck gebracht: Bund und Land wollen den Tunnel. Der Freistaat soll dabei die Kosten übernehmen, die der Tunnel mehr kostet als eine neue Brücke“, sagt Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD).

„Mensch und Natur Raum zurückgeben“

Dem folgen sollte seinen Worten zufolge eine Vereinbarung, die aber weiterhin aussteht. „Wir erwarten jetzt, dass die Finanzvereinbarung im Sommer 2023 unterschrieben wird“, sagt Schütze. Er spricht davon, „Mensch und Natur mit einem Tunnel Raum zurückzugeben“.

Für eine Tunnel-Variante spricht sich dezidiert auch der Verein „Pro Agra-Park“ aus. So soll die Verlegung der B 2 in diesem Bereich die Aufenthaltsqualität im Park wieder steigern, das historische und denkmalgeschützte Parkgelände wiederherstellen. Vorteile sind dem Verein zufolge Lärmschutz für Besucher und Anwohner, der Schutz von Flora und Fauna in den angrenzenden Schutzbereichen und eine Wiedergutmachung der Bergbaufolgeschäden aus DDR-Zeiten.

Umsetzung würde zehn Jahre dauern

Vielen kann es damit nicht schnell genug gehen. Über ein Jahr ist es her, da demonstrierten Hunderte für die Tunnellösung. Auch aus der Bürgerschaft kommt Unterstützung. „Wir werden oft danach gefragt“, sagt Sabine Winkelmann vom Bürgerverein Dölitz. „Man wünscht sich eine solide, finale Lösung.“ Der Tunnel sei hier bei vielen die präferierte Variante.

Wer aber erwartet, dass es schnell geht mit dem Tunnel, wird desillusioniert: Nach Abschluss der Vereinbarung zwischen Bund und Land sollen die Planungsleistungen ausgeschrieben werden. Der Markkleeberger OBM sagt: „Wir wissen, dass eine Umsetzung von Planungsbeginn bis Fertigstellung zehn Jahre dauern würde.“

Markkleebergs OBM Karsten Schütze (links) mit Leipzigs Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal im Agra-Park am Weißen Haus in Markkleeberg (Archivbild) © Quelle: André Kempner

Markkleeberger OBM schätzt Kosten auf bis zu 100 Millionen Euro

Fest steht aber auch: Jede Verzögerung kostet Geld. Schütze ist sich sicher: „Hätten wir den Tunnel vor zehn Jahren gebaut, hätten die Kosten wohl 25 Millionen Euro betragen.“ Nach Schätzung des Markkleeberger Stadtchefs würden sich die Kosten jetzt wohl der 100-Millionen-Euro Grenze annähern.

Auch deshalb kursiert in Gesprächen über den Tunnel mitunter der Vergleich mit einem anderen Millionenprojekt im Leipziger Südraum: Zuletzt waren die Kosten des Harthkanals durch die Decke gegangen. Der Bergbausanierer LMBV hatte die ursprünglichen Pläne deshalb in diesem Jahr gestoppt – obwohl das Projekt schon Millionen verschlungen hatte. Im Bund, Freistaat und in den Anliegerkommunen dürfte man sich einig sein: So soll es beim B 2-Tunnel nicht ausgehen.

