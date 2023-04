﻿Leipzig und Markranstädt ringen um die Zukunft des Kulkwitzer Sees

Leipzig/Markranstädt. Der Kulkwitzer See gilt als einer der beliebtesten Badeseen in Deutschland. Taucher schätzen ihn für seine Wasserqualität, Badegäste für die zahlreichen Badestellen. Ein Idyll am Rande der Großstadt Leipzig. Hinter den Kulissen des „Kulki“ aber sieht es weniger harmonisch aus. Kritische Stimmen meinen gar: „Es rumort regelrecht.“

An dieser Stelle kommt der Zweckverband Erholungsgebiet Kulkwitzer See ins Spiel, der erneut Gegenstand von mitunter hitzigen Diskussionen ist. Und dabei geht es auch um Fragen wie diese: Wie sieht die Zukunft des „Kulki“ aus? Wie soll der See bewirtschaftet werden? Fest steht bislang nur: Der Zweckverband soll nach dem Willen der Städte Leipzig und Markranstädt aufgelöst werden. Doch es droht eine Hängepartie. Dabei stand eine Auflösung schon mal Ende 2022 im Raum. „Es ist wie bei einer Scheidung“, sagt eine mit den Vorgängen vertraute Person im Hinblick auf die beiden Nachbarstädte: „Die Frage ist, wer was vom Kuchen abbekommt.“

Was hinter dem Zweckverband steckt

Es ist nicht das erste Mal, dass um den Zweckverband gestritten wird. Dieser soll eine „ganzheitliche Bewirtschaftung und Entwicklung“ des Gebietes sichern, heißt es in der Haushaltssatzung für das Jahr 2022. „Durch beide Anrainerkommunen werden ökologische, touristische Naherholungs- und städtebauliche Ziele einheitlich verfolgt.“

Der See befindet sich auf den Gemarkungen von Leipzig und Markranstädt, ohne Zweckverband würden sich beide Kommunen wohl selbst um ihre See-Seite kümmern. Das Konstrukt Zweckverband ist den Städten aber schon länger ein Dorn im Auge. Viele äußern sich unzufrieden über die Leistung des Verbandes an sich, aber auch über die des Seen-Betreibers.

Warum wurde der Vertrag mit der Leipzig Seen GmbH verlängert?

Dabei ist wichtig zu wissen: Die Bewirtschaftung des „Kulki“ hat der Verband an einen privaten Dritten vergeben, an die Leipzig Seen GmbH. Das Unternehmen sollte sich eigentlich nur bis Ende 2022 um das Gewässer im Leipziger Westen kümmern. In der Satzung steht, dass der Vertrag mit dem Unternehmen am 31. Dezember 2022 endet. Und: „Eine Vertragsverlängerung wird ausgeschlossen.“ Nun passierte aber genau das: Wie Geschäftsführer Christian Conrad bestätigt, wurde der Kontrakt mit seiner Seen GmbH um fünf Jahre verlängert.

In Markranstädt äußern Stadträte nun Unmut über diese Entscheidung. Die CDU-Fraktion etwa wirft der Verbandsvorsitzenden – das ist die Markranstädter Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) – vor, im Vorfeld nicht über die Verlängerung informiert zu haben.

Bürgermeisterin weist Vorwürfe zurück

Die Rathauschefin weist den Vorwurf entschieden zurück: „Ich habe nachweislich in unseren Gremien regelmäßig über den aktuellen Sachstand informiert“, sagt sie. Zudem verweist Stitterich darauf, dass der Stadtrat Mitglieder als Verbandsräte in die Verbandsversammlung entsandt hat. Warum wurde der Vertrag mit der Seen GmbH also verlängert?

Wie Stitterich erläutert, habe sich abgezeichnet, „dass die Auflösung des Zweckverbands nicht wie ursprünglich beabsichtigt mit Ablauf des 31. Dezember 2022 erfolgen kann“. Sie spricht von einem „andauernden, komplizierten Prozess“.

Auflösung des Zweckverbandes gilt als Herausforderung

Um diesen nicht durch einen Wechsel des Geschäftsbesorgers zu verzögern, so Stitterich, sei gemäß eines Beschlusses in der Verbandsversammlung die Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbesorger „bis zur Auflösung beabsichtigt“. Wie die Bürgermeisterin berichtet, habe sie eine Ausstiegsklausel in den Bewirtschaftungsvertrag hineinverhandelt. „Wenn der Zweckverband in dieser Zeit aufgelöst wird, kommt die Stadt aus dem Vertrag raus“, betont sie.

Tatsächlich offenbart sich die Auflösung als bürokratische Herausforderung. Es gilt, steuerrechtliche Fragen zu klären, Grundstücke müssen rückübertragen werden. „Harte Verteilungskämpfe“ werden im Umfeld des Verbands zwischen den Städten Leipzig und Markranstädt vorausgesagt.

Leipzig und Markranstädt müssen sich einigen

Am Ende muss auch die Landesdirektion Sachsen eine Auflösung genehmigen. Gegenüber der LVZ bekräftigt die Behörde, dass man die Genehmigung nur dann erteilen dürfe, „wenn sich die Stadt Markranstädt und die Stadt Leipzig über die Auseinandersetzung geeinigt haben“. Bislang habe die Verbandsversammlung aber noch keinen Beschluss zur Auflösung des Zweckverbandes gefasst.

In ihren Ausführungen erläutert die Behörde auch, worin es bei dieser „Auseinandersetzung“ geht: So müssten sich die beiden Städte über die Aufteilung des vorhandenen Vermögens (zum Beispiel Liegenschaften) einigen. „Auch über die Frage, ob und von wem vorhandene Pachtverträge fortgeführt werden, bedarf es einer Verständigung“, heißt es weiter.

Pächter sollen informiert worden sein

Die Pächter am Kulkwitzer See will Seen-Geschäftsführer Conrad über die Verlängerung des Bewirtschaftungsvertrags informiert haben. „Alle Pächter sind im Januar spätestens darüber informiert worden, dass es weitergeht wie bisher. Aber auch nur erst mal für die fünf Jahre“, schildert er. „Markranstädt wiederum hat für seine Hälfte leider noch Vorbehalte und will ein Kündigungsrecht für alle Pächter zum Ende 2024.“

Die Stadt Leipzig selbst äußert sich zur Vertragsverlängerung fürs Erste nicht. Auch zur geplanten Verbandsauflösung gibt es keinen Kommentar aus dem Neuen Rathaus. Auf mehrfache LVZ-Nachfrage hin stellt die Verwaltung der Messestadt eine Antwort für Mitte April in Aussicht.