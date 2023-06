Gewitterfront über Leipzig – vollgelaufene Keller in Nordsachsen

Leipzig. Die für Donnerstag in und um Leipzig erwarteten Unwetter sind größtenteils Abendstunden ausgeblieben. Zwar gab es in der Nacht vielerorts Regen und Gewitter. Große Schäden waren zunächst aber nicht bekannt. Vereinzelt gab es umgestürzte Äste und abgeknickte Bäume, zum Beispiel im Clara-Zetkin-Park.

Am Abend waren zunächst Gewitterfronten an Leipzig vorbeigezogen. Auch das Konzert von den Broilers auf der Festwiese blieb komplett regenfrei. Frontmann Sammy Amaras sagt dazu lapidar wie augenzwinkernd: „Petrus ist Broilers-Fan!“

Ein umgestürzter Baum im Clara-Zetkin-Park in Leipzig: Die großen Unwetter blieben in der Nacht zu Freitag aus. © Quelle: mpu

Die Feuerwehr schaute indes verstärkt in den Landkreis Leipzig, da dort eine ordentliche Gewitterfront durchzog. Auch in Nordsachsen waren die Rettungskräfte alarmiert: In Delitzsch und den Ortsteilen gab es in der Nacht mehr als 40 Einsätze für die Feuerwehren, vor allem wegen vollgelaufener Keller. Teilweise seien abgebrochene Äste und ein umgestürzter Baum im Norden der Stadt gemeldet worden.

Keine Verletzten

Menschen wurden bei den Gewittern in Sachsen nicht verletzt, wie mehrere Sprecher der Polizei am Freitag berichteten. Die Feuerwehr in Dresden rückte mehr als 30-mal wegen vollgelaufener Keller und Wohnungen und wegen umgestürzter Bäume aus.

Die Einsatzkräfte retteten laut Feuerwehr mehrere Menschen, die von Wasser eingeschlossen waren. So befreiten sie eine Mutter mit ihren zwei Kindern und einem Hund, die in Dresden in einer Gartenlaube im überschwemmten Garten eingekesselt waren. Ebenfalls in Dresden schlug ein Blitz in ein Haus ein und setzte den Dachstuhl in Brand. Als die Feuerwehr anrückte, waren die Flammen schon vom Regen gelöscht.

Im Schäfergraben in Delitzsch war die Straße wegen des Regens zeitweise überschwämmt. © Quelle: Feuerwehr

In der Nähe von Pöhl auf der Autobahn 72 kam ein Lastwagen in der Nacht von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei in Chemnitz rückte zwischen 23 und 3 Uhr insgesamt 16-mal wegen umgestürzter Bäume und herausgedrückter Gullideckel aus.

Laut Deutschem Wetterdienst kam sachsenweit der meiste Regen im Landkreis Nordsachsen herunter: 50,8 Liter pro Quadratmeter wurden demnach in Schönwölkau-Brinnis innerhalb von 24 Stunden gemessen, 30,6 Liter davon fielen innerhalb einer Stunde. Zum Vergleich: In Leipzig-Holzhausen waren es 2,9 Liter, 6,8 innerhalb von 24 Stunden.

Unzählige Einsätze im Harz

Auch im Landkreis Harz gab es zahlreiche vollgelaufene Keller. Die Integrierte Leitstelle Harz sprach von unzähligen Einsätzen, eine genaue Zahl konnte sie zunächst nicht nennen. Weiterer Einsatzschwerpunkt waren Bäume auf Straßen. Ein Augenzeuge berichtete außerdem von Überflutungen, unter anderem in Blankenburg.

Ein Kleintransporter fährt nach einem Unwetter mit Starkregen über eine überflutete Straße in einem Gewerbegebiet von Blankenburg. © Quelle: Foto: Matthias Bein/dpa

In Dessau-Roßlau war die Feuerwehr zwischenzeitlich nicht mehr zu erreichen wegen zahlreicher Anrufe. Auch hier stürzten Bäume um und liefen Keller voll.

Sicherheit hat höchste Priorität

Wegen des Unwetters haben die Veranstalter des Full-Force-Festivals bei Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt die für Donnerstag geplante Warm-up-Party abgesagt. Die Sicherheit habe höchste Priorität, hieß es in einer Mitteilung. „Bitte macht eure Zeltplätze sturmsicher, sichert lose Gegenstände oder baut sie wieder zurück und baut bitte keine weiteren Pavillons mehr auf.“

Unwetter-Einsätze in Thüringen

Umgestürzte Bäume und heruntergefallene Dachziegel haben Polizei und Feuerwehr in der Nacht auch in Thüringen zu mehreren Einsätzen ausrücken lassen. Wie die Landeseinsatzzentrale am Freitag mitteilte, wurden keine Menschen verletzt. Größere Sachschäden gab es laut Polizei ebenfalls nicht. Insgesamt rückte die Polizei den Angaben zufolge mehr als 20-mal aus, vor allem in Nordhausen und in Gera waren die Beamten im Einsatz.

LVZ