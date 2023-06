Mittelalterliche Burgen erzählen Geschichte – auch rund um Leipzig. Immerhin hält das Schlösserland Sachsen mehr als 600 Aktionen bereit. Wir haben sechs Tipps herausgesucht, wo sich ein Besuch im 50-Kilometer-Umkreis von Leipzig lohnt.

Leipzig. In zwei Wochen werden die Sommerferien in Sachsen eingeläutet. Wer mit seinen Kindern nicht in den Ferienflieger steigt, sollte sich vielleicht die Burgen und Schlösser der näheren Umgebung mal genauer anschauen. Kennen Sie „Sachsens schönste Ritterburg“ oder jene märchenhafte Kulisse, in der „Schneewittchen“ ihr Nachtlager aufgeschlagen hatte? Wir haben ein paar Tipps für spannende Familienausflüge im Umkreis von Leipzig zusammengestellt.