Unfall auf Karl-Liebknecht-Straße: Straßenbahn erfasst Radfahrer

Leipzig. Auf der Karl-Liebknecht-Straße ist am Sonntag ein 39-jähriger Radfahrer beim Linksabbiegen von einer Straßenbahn erfasst worden. Laut Polizei wurde er schwer verletzt und stationär in ein Krankenhaus aufgenommen.

Der Radfahrer fuhr gegen zehn Uhr am Morgen Richtung Süden die Karl-Liebknecht-Straße entlang und wollte nach links in die Shakespearstraße abbiegen. Beim Abbiegen kollidierte er mit einer Straßenbahn. Wie die Polizei mitteilte, sei sowohl für Radfahrer als auch für die Straßenbahn die Ampel grün gewesen. Trotzdem zu dem Unfall gekommen sei es, da „man an dieser Kreuzung nicht links abbiegen darf “, erklärte Polizeisprecher Franz Anton.

Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von zirka 2.300 Euro an der Straßenbahn und am Fahrrad des Verletzen.

