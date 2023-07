Autofahrerin bei Unfall in Mockau-Süd verletzt – Verursacher belügt die Polizei

Leipzig. Ein 35-jähriger Mann hat in der Grunertstraße in Mockau-Süd einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend versucht, sich mit einer Lüge bei der Polizei rauszureden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte der Mann am Dienstag gegen 15 Uhr mit seinem Pkw nach rechts in die Mockauer Straße einbiegen und übersah dabei eine 35-jährige Autofahrerin.

Durch den Zusammenstoß wurde ihr Wagen in die Straßenbahngleise geschleudert. Dort kollidierte das Auto mit einer Straßenbahn, die nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Die 35-jährige Pkw-Fahrerin wurde verletzt.

Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Dabei verlor er allerdings das vordere Kennzeichen. Offenbar befürchtete er deswegen, dass die Polizei ihm auf die Schliche kommen könnte. Denn wenig später kehrte er zum Unfallort zurück – allerdings zu Fuß.

Fahrer behauptet: Auto wurde gestohlen

Gegenüber den Polizisten behauptete er, dass sein Auto gestohlen wurde. Später knickte er aber ein und gab zu, dass er das Auto zum Unfallzeitpunkt gefahren ist. Die Polizei ermittelt nun gegen den 35-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Vortäuschens einer Straftat.

