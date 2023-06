21-Jähriger stirbt nach Sturz von Baugerüst im Zentrum-West

Leipzig. Ein 21-jähriger Bauarbeiter ist am Samstag im Zentrum-West nach einem Sturz von einem Baugerüst gestorben. Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr während Arbeiten an einer Hausfassade in der Friedrich-Ebert-Straße, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der junge Mann wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb.

Die Ursache des Unfalls am Sitz des Fernstraßen-Bundesamtes ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zu den genauen Umständen aufgenommen.

