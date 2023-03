Vorfahrt missachtet: Radfahrer in Leipzig-Wiederitzsch schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Leipzig-Wiederitzsch wurde ein Radfahrer schwer verletzt. Ein 80-jähriger Autofahrer hatte beim Abbiegen die Vorfahrt missachtet, so die Polizei.

Leipzig. Bei einem Verkehrsunfall in Leipzig-Wiederitzsch ist am Mittwoch ein Radfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah ein 80-jähriger Autofahrer den Mann beim Abbiegen. Der 80-Jährige war gegen 10.20 Uhr auf der Alten Dübener Landstraße in südliche Richtung unterwegs. Als er nach rechts in die Seehauser Allee fahren wollte, kollidierte er mit dem 25-jährigen Radfahrer, der ihm aus nördlicher Richtung entgegenkam und Vorfahrt hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 25-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. Der Schaden wurde mit 4000 Euro beziffert.